Što Dinamu da trener, mir za razvoj, Hajduku mogu navijači

Pritisak koji navijači Hajduka stvaraju ni Messi ni Ronaldo ne bi izdržali. Zahtijevati od Hajdukove momčadi da bude bolja nego što jest je kao pritiskati dijete koje ne može podići više od 20 kila da podigne 80

<p>Svakoga tko podržava bilo kakvo uznemiravanje nogometaša Hajduka - fizičko nasilje, prijetnje, verbalno nasilje, bilo kakvo grijanje straha, podsmjehivanje što koji put tjedan dana skoro da ne smiju na ulicu - pitam: koliko bi tvoja izvedba na poslu bila lošija da si izložen jednakom tretmanu? Recimo da bi, što se na poslu traži više kreativnosti, mašte, preciznosti, izvedba bila lošija.</p><p>U idealnom svijetu jedna od funkcija trenera i navijača je da podignu samopouzdanje momčadi ili individualaca. Trener kaže igraču da je budućnost kluba i nacrta mu kad će ga početi uvoditi u igru, u kojim okolnostima će dobiti koliko minuta i zašto, pa na kraju, treba li, investira u razvoj polusezonu ili cijelu sezonu. Evo ti, evo vam prvenstvo da ga upropastite! Ali idućih nekoliko ćemo tutnjati ligom.</p><p>Što publika može učiniti? Pa, isto to, samo na tribinama i ulicama. Može voljeti kako Bog voli, a Bog voli sve, neovisno o rezultatu. Ako ništa drugo, može voljeti sa sviješću da svatko od nas po cijele dane radi samo to što radi, popravlja cipele ili rečenice, peče kruh ili ćevape, postavlja parkete ili montira uređaje… i nema tko nije fulao prazan gol s deset metara ili metar. Mnogi nikad nisu "zaigrali" za firmu za koju su htjeli igrati.</p><p>U ovom trenutku, s nametnutim joj pritiskom, zahtijevati od Hajdukove momčadi da bude bolja nego što jest otprilike je kao pritiskati dijete koje ne može podići više od dvadeset kila da podigne osamdeset.</p><p>Ima li Primorac petoricu kojima u ime budućnosti vrijedi dati da zabrljaju sve što se do kraja sezone može zabrljati, bez blagoslova navijača, bez blagoslova praktički cijelog Splita od te investicije neće biti previše koristi. Pritisak koji navijači Hajduka stvaraju ni Messi ni Ronaldo ne bi izdržali, a ne splitski mulci iz čijih izjava novinarima vrišti koliko im je teško. Ti dečki često kao da izjavama kupuju propusnice za nesmetano hodanje gradom.</p><p>Volite ih, ili nemojte, ali pustite ih da u miru daju najviše što mogu. Ako ih već, kao tisuće drugih, "nije uništio trener ili menadžer", hajde da ih ne uništi ni publika.</p>