Što može Čilić na US Openu? Prije 4 godine oduševio je sve

As, as, bomba iz forhenda, as. Fantastična igra, zadivljujuća mirnoća, koncentracija i mentalna stabilnost krasili su ga ta dva tjedna. Prelomio je Simona, projurio pored Berdycha, velikog Federera je, po njegovim riječima, 'otpuhao' s terena, a Nishikori mu u finalu nije mogao ništa.

Tako je to izgledalo na onom čuvenom US Openu prije četiri godine. Marin Čilić je, kao drugi hrvatski tenisač u povijesti u singlu, podignuo pehar Grand Slam turnira.

Što se nakon toga promijenilo? Čilić se ustabilio u top 10, neko vrijeme bio je i treći tenisač svijeta, a došao je do još dva finala na Grand Slam turnirima. Wimbledon su mu oduzeli sjajni Federer i žuljevi, a Australian Open samo sjajni Federer. Cijeli teniski svijet počeo ga je doživljavati kao jednog od onih koji mogu otići do kraja na gotovo svakom turniru.

Podbačaj na Wimbledonu

Iza njega je vrlo dobra sezona. Uz spomenuto finale Australian Opena, igrao je četvrtfinale Roland Garrosa, a pobjedom nad Novakom Đokovićem osvojio je Queens. Jedini gaf dogodio mu se na Wimbledonu, kada je, prilično neobjašnjivo, ispao od Guida Pelle u drugom kolu.

No loš dan može se dogoditi svakome. Nakon Wimbledona, Marinova igra bila je na visokoj, premda ne onoj vrhunskoj razini. U Torontu je ispao od Nadala, nakon što je set i pol bio puno bolji igrač na terenu, a u Cincinnatiju ga je dobio Đoković, također u tri seta. Oba su potom osvojila turnir.

Iako većina ističe taj US Open 2014. kao izolirani slučaj, nešto čemu se Čilić nikad nije približio, to nije posve točno. Marin je takvu, agresivnu igru prikazivao u mnogo navrata, a suprotno sjećanju dežurnih kritičara, spašavao se i iz teških situacija i pokazivao mentalnu snagu.

Može i do kraja

Međutim, glavna stvar koja ga odvaja od Federera, Nadala i Đokovića (odnosno, ono što odvaja one 'jako dobre' od onih najvećih), jest sposobnost da bude najbolji kad je najteže, i što je važnije, da to ponavlja. Da prelomi meč u svoju korist protiv tih, najvećih faca. Pobjeda nad Đokovićem u Queensu zasad je ipak više iznimka nego pravilo.

S obzirom na nepredvidivu prirodu njegove igre, teško je prognozirati rezultat na US Openu. Kraj može biti i u prvom kolu, Marius Copil pošteno ga je namučio u Cincinnatiju. A može i bez većih problema doći do polufinala, gdje bi ga mogli dočekati Federer ili Đoković, a onda je sve moguće. Ali i to je u redu. Želim predvidivu i dosadnu karijeru, rekao je nitko, nikada.