'Što nakon nogometa? Želim studirati i postati glumac...'

Iako izgleda kao da je u cvijetu mladosti i da može igrati bar još deset godina, i Cristiano Ronaldo se polako bliži kraju karijere. U veljači će napuniti 35 godina, a napori su postali sve veći. Naravno, Portugalac sve više vremena provodi vježbajući u teretani kako bi to sve mogao podnijeti, ali u jednom trenutku njegovo tijelo ipak više neće podnijeti sve te izazove.

Što nakon nogometa? Pitanje je koje muči mnoge igrače kada završe karijeru. Neki kupuju restorane, dionice, ulažu u sebe, a neki jednostavno uživaju u životu pa vrlo brzo ostanu bez novca. Ronaldo je čovjek koji sve pomno planira, pa tako i svoj život nakon nogometa.

Foto: SATISH KUMAR SUBRAMANI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Kada završim igračku karijeru, posvetit ću se studiranju. Volio bih nastaviti sa školovanjem, koje sam morao prekinuti. Želim učiti, doći do odgovora i na brojna pitanja koja koja mi se vrte u glavi. Još jedna stvar koja me fascinira je film. Volio bih se isprobati kao glumac - rekao je napadač Juventusa na sportskoj konferenciji u Dubaiju gdje je primio nagradu 'globe soccer award' i to po peti put u karijeri.

Na početku sezone nije bio pravi. Ozljede su ga mučile, a na travnjaku je bio neprimjetan. To se sve promijenilo u prosincu gdje je znatno podignuo svoju formu i počeo igrati onako kako on zna. U Serie A je zabio deset golova u 14 utakmica, a od toga čak šest u prosincu.

Foto: Jonathan Moscrop/Newscom/PIXSELL

Nije ni Ronaldo stroj iako tako izgleda, ali kada možemo očekivati njegov odlazak u mirovinu?

- Nekada su igrači s 30, 32 godine završavali karijere, ali danas ljudi igraju i s 40. Nikad do sad nisam imao lošu sezonu, uvijek sam spreman za nove izazove. Igram s ogromnom željom da pobjeđujem. Onog trenutka kad budem osjetio da tijelo više ne može odgovoriti izazovima na terenu, tada ću se povući - zaključio je Portugalac koji ima u Juventusu ugovor do 2022. godine.

Foto: SATISH KUMAR SUBRAMANI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Nadamo se da će ipak malo pričekati s mirovinom i da ćemo još neko vrijeme uživati u njegovim majstorijama. On i Leo Messi obilježili su ovo desetljeće nevjerojatnim rivalstvom. Naravno, voljeli bi da to potraje, ali moramo biti svjesni da će tome rivalstvu brzo doći kraj...