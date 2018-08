Što se događa sa Schumijem? Sele ga u bivšu Perezovu vilu

Istina je, mogu službeno potvrditi da će Michael Schumacher doći u naše mjesto. Sve je spremno za njegov doček, rekla je Katia Rouarch, načelnica općine Andratx na jugozapadu Mallorce, gdje bi uskoro trebao stići bivši svjetski prvak Formule 1.

Ovdje će preseliti Schumija:

Novi život, nova nada

Michaelova supruga Corinna kupina je veliko imanje na Mallorci za 30 milijuna eura, a radi se o bivšem imanju predsjednika Reala Florentina Pereza, piše Lillustre koji i donosi vijest o Schumacherovom preseljenju na Mallorcu.

Prošlo je gotovo pet godina od teške nesreće Michaela Schumachera, koji je stradao na skijanju. Imanje na koje će Schumacher biti prebačen sakriveno je od očiju javnosti, kao i njegovo zdravstveno stanje o kojem u proteklih pet godina znamo malo ili ništa.

Njegova supruga Corinna uporna je u stavu da je Michaelovo zdravstveno stanje privatna stvar pa ne želi iznositi baš nikakve informacije. To je izazvalo efekt senzacionalističkih vijesti koje su se proteklih godina pojavile o Michaelovom stanju, a koje su kasnije demantirane,poput one da je Michael spao na 40 kila i da vegetira do optimističnih vijesti da se oporavio i da čak samostalno hoda.

Jedan od rijetkih koji ima pristup Michaelu Schumacheru, a da nije član obitelji, je Jean Todt (72), Schumijev bivši šef u Ferrariju.

Nedavno je posjetio Michaela, a njegove riječi nakon što su ga pitali kako je bivši svjetski prvak, nisu zvučale utješno.

- Vrijeme je da pustimo Michael da živi u miru...