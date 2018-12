Jose je odletio, Pogba postao novi igrač, a United dominira!

Pronašli smo sebe, svi uživamo, igramo atraktivno i napadamo. Kod Mourinha smo igrali drugačije. Novi trener nas tjera da stalno napadamo. Igramo nogomet, kreativni smo i uživamo, rekao je u nedjelju Paul Pogba, čovjek koji je dugo bio glavni problem Josea Mourinha i kojega se često optuživalo da sabotira Portugalca na Old Traffordu.

Otkaz Mourinhu zazivali su navijači na Old Traffordu jako dugo, ali šefovi su se opirali jer su znali da će mu morati masno platiti. Na kraju su ipak prelomili i zaključili da se isplati 'iskeširati' 24 milijuna funti i riješiti se čovjeka koji im je priuštio najgori start u posljednjih 28 godina. I sada je potpuno jasno da su donijeli odličnu odluku.

Što se zapravo promijenilo od njegovog odlaska? Je li problem bio u odnosu s igračima, jesu li ga namjerno bojkotirali, odbijali igrati onako kako znaju, davati sve od sebe na terenu? Čini se da razlog Unitedovog preporoda ipak najviše leži u samoj taktici, načinu igre koji odgovara igračima koji su u klubu i zastarjeloj Mourinhovoj nogometnoj filozofiji koja nije donijela ništa dobro klubovima koje je vodio još od Intera i osvajanja Lige prvaka 2010. godine.

Za razliku od onoga kako su igrali pod Mourinhom, Manchester United napokon izgleda kao napadačka momčad. U pojedinim trenucima i zastrašujuće opasna. Trima posljednjim protivnicima utrpali su 12 komada, a ključne stvari koje je Ole Gunnar Solskjaer promijenio i koje su mu donijele tri pobjede u prve tri utakmice su:

Dominacija na terenu

"Ubojica dječjeg lica" traži od svojih igrača da uspostave kontrolu i zadrže je do posljednje minute. United sada dominira i napada, a to itekako odgovara zvijezdama poput Pogbe i Rashforda. United svoju igru gradi na dominantnom posjedu. Tako su protiv Cardiffa loptu u svojim nogama imali 72% vremena, 65% protiv Huddersfielda i 63% vremena protiv Bournemoutha. Veći posjed lopte, ali i veća sloboda igračima koji to onda odlično koriste u napadima.

Paul Pogba je novi igrač

Preporodio se! Moglo bi se satima raspravljati o tome je li namjerno bojkotirao Mourinha ili mu jednostavno nije ležala uloga koju mu je Portugalac namijenio. Nije to navijačima vjerojatno ni bitno sve dok Pogba igra kao u posljednje tri utakmice. Već sada kod novog trenera ima četiri gola, dok je jedan manje zabio u 14 utakmica pod Mourinhom! S dva gola i asistencijom vodio "crvene vragove" do pobjede 4-1 protiv Bournemoutha, a iz prvih se susreta pod Solskjaerom jasno je kako će upravo on biti glavni motor Uniteda.

Marcus Rashford prvi napadač

- Rashford može biti najbolji napadač svijeta - rekao je Ole nakon nedjeljne pobjede. I mogao bi Englez biti među upravo zahvaljujući njemu koji ga je gurnuo ispred Romelua Lukakua. Rashford je prvi špic Uniteda, a učinak u tri utakmice su mu dva gola i asistencija. Nije loše...

Listu za otpis predvodi Marouane Fellaini

Mourinho ga je obožavao, a kod novog je trenera dobio samo tri minute na terenu. I to u prvoj utakmici protiv Cardiffa! Nakon toga se morao zadovoljiti statusom rezerve. Jedan od rijetkih u momčadi kojemu je više odgovarao Mourinhov stil igre od napadačkog, brzog i atraktivnog nogometa kojeg traži novi šef. Ali, i za to postoji jednostavno rješenje - klupa... Ima sreće što se sve izdogađalo pred siječanjski prijelazni rok pa odmah zna na čemu je i brzo može otići iz kluba ako je nezadovoljan.