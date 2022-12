Što smo naučili od Moriyasua? 'Saikeirei', naš naklon, čovječe iz Hiroshime i Nagasakija...

Mario Pašalić ide prema lopti. On puca četvrti penal i zna. Ako pogodi, gotovo je. Za to vrijeme japanski izbornik Hajime Moriyasu mirno čeka svoju sudbinu. Zna, osjeća to, shvatio je kad je Livaković skinuo i treći penal... Hrvatski igrač s brojem 15 bit će posljednji izvođač penala ove večeri. Japan neće vidjeti četvrtfinale.