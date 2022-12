Argentinac promašio autobus s igračima pa pao na asfalt. Nije prestao pjevati ni na nosilima

Na ulice Buenos Airesa u utorak izašlo je više od četiri milijuna ljudi, što je jedna Hrvatska. Bio je apsolutni kolaps u prometu, telefonske linije zakrčene. Ljudi su se penjali po krovovima, banderama, semaforima, sve kako bi što bolje vidjeli Lea Messija i zlatnu boginju u njegovim rukama. Fešta za pamćenje koja se na kraju pretvorila u kaos.

Foto: MARTIN VILLAR

Bilo je predviđeno da autobus s igračima dođe do Obeliska na aveniji 9. srpnja te da Leo Messi održi govor i podigne trofej. No, plan se vrlo brzo izjalovio. Navijači su opkolili bus sa svih strana, putovali su jedva po dva km/h. Nakon nekoliko sati, stigli su tek na pola puta. No, kaos je krenuo kada su neki navijači skakali s mosta u autobus s igračima.

Foto: MARTIN VILLAR

Policija je shvatila da je to prerizično, teško je bilo garantirani sigurnost u takvoj masi ljudi pa su igrače evakuirali i premjestili u helikopter.

Jedan navijač poginuo je nakon što je propao kroz krov kuće, nekoliko ih je ozlijeđeno, no ni to nekima nije pokvarilo slavlje.

Foto: CRISTINA SILLE

Na internetskim prostranstvima procurila je snimka na kojoj djelatnici hitne službe na nosilima nose jednog ozlijeđenog navijača, a on, onako krvave glave, diže ruke i pjeva zajedno s ostalim navijačima. Na kraju se ispostavilo kako je riječ o navijaču koji je s mosta skakao na autobus.

Bol je prisutna, no ljubav i emocija jači su i od toga. To je ta vrela argentinska krv i fanatizam koji ih krasi. Suvišno je išta drugo reći...

