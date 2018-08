Što ti je, sudac?! Borac umalo umro u ringu, izgubio svijest...

Brazilac Melquiazel Costa dobro će zapamtiti svoj posljednji meč. Naime, u dvoboju za pojas prvaka u lakoj kategoriji za Demolidor Fight, sunarodnjak Rafael Barbosa počeo ga je gušiti.

Costa je nakon nekog vremena izgubio svijest, a to je prvi shvatio upravo Barbosa, koji ga je pustio te sugerirao sucu Emersonu Pereiri Saezu da nešto nije u redu.

Međutim, sudac nije reagirao, a članovima tima rekao je da će prekinuti meč nakon što ovaj bude tapkao. Nakon minute i pol Barbosa se maknuo i prekinuo borbu:

- Bilo je zastrašujuće, nisam mogao disati. Svi su mu vikali da sam u nesvijesti, a on to nije provjerio. To je njegov posao. Da moj protivnik nije prekinuo borbu bio ih mrtav - rekao je Costa nakon meča.

Sudac je nakon tog dvoboja najavio odlazak u mirovinu.