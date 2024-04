Stolnoteniski pakt: u Hrvatsku će doći kineski treneri, a naši će igrači ići u najjaču zemlju svijeta

Kroz povijest je stolni tenis spajao nacije, a slična situacija ponovila se i ovih dana kada su se hrvatski i kineski sportski djelatnici opet našli za stolom. Doduše, nije to bio zeleni ili plavi stolnoteniski stol, već smeđi uredski, ali učinak je isti. I, za razliku od stolnoteniskog susreta, ovaj put nije bilo poraženih, ovo je bio 'meč' u kojem svi dobivaju.

Hrvatski stolnoteniski savez, veleposlanstvo NR Kine u Hrvatskoj i Sveučilište u Šangaju potpisali su memorandum o suradnji. Za hrvatski stolni tenis fantastična vijest, jer u ovom sportu nema boljih od Kineza. Ni u jednom sportu na svijetu ne postoji tolika dominacija jedne zemlje kao što je kineska u stolnom tenisu.

Delegaciju Hrvatskog stolnoteniskog saveza, predvođenu direktorom Renatom Čengićem, tajnikom Goranom Radanovićem te Tian Yuan, bivšom igračicom i izbornicom hrvatske reprezentacije, ugostili su u veleposlanstvu NR Kine, gdje je uz domaćina, veleposlanika NR Kine u Hrvatskoj Qi Qianjina, bila i jaka delegacija kineskog sveučilišta. U Zagreb su stigli Li Yin, kancelar Sveučilišta u Šangaju i direktor stolnoteniskog centra (CTTC), Shi Zhihao, predsjednik stolnoteniskog centra na Šangajskom sveučilištu i bivši svjetski prvak, Ren Jie potpredsjednik CTTC-a, Zhang Dingding, supervizor međunarodnog stolnoteniskog centra na sveučilištu i Xia Mingna, direktorica za medije.

Ovo nije prvi put da HSTS i NR Kina uspostavljaju suradnju u području stolnog tenisa. Prva suradnja uspostavljena je 2020. i funkcionirala je neko vrijeme. U Hrvatskoj su gostovali kineski treneri, obilazili hrvatske klubove, a potom je sve stopirano zbog Covida-19.

No, dolaskom Zorana Primorca na čelo HSTS-a opet je sve zaživjelo, jedna od točaka njegove kampanje bila je obnova suradnje s Kinom. I sad se to ostvaruje.

- Ovo je nastavak suradnje koja je započeta prije Covida-19, nažalost akcija je prekinuta zbog pandemije. Bili smo jako zadovoljni s tim trenerima studentima te se sad ta suradnja opet obnavlja. Potpisan je sporazum sa Sveučilištem iz Šangaja s kojim imamo jako dobru suradnju, kao što imamo veliku podršku veleposlanika NR Kine u Hrvatskoj Qi Qianjina, koji nam je jako puno pomogao i ovo je početak jedne dobre suradnje. Veliko hvala i Tian Yuan, koja je jedna od najzaslužnijih za uspostavu suradnje. Ovo je 'win-win' situacija za nas i njih. Jedna od opcija našeg sporazuma je i što želimo slati naše igrače u Kinu. Jako smo zadovoljni s ovim projektom kao Savez, nadamo se da će naši mladi igrači imati najviše koristi od toga. I oni koji će trenirati u Šangaju, ali i oni koji će raditi s kineskim trenerima u Hrvatskoj, kao i treneri koji će odgajati naše mlade naraštaje - istaknuo je Zoran Primorac, predsjednik Hrvatskog stolnoteniskog saveza.

Prvi kontakti su ostvareni početkom 2024., prvi sastanak je održan u ožujku, a sredinom travnja je već potpisan memorandum o suradnji. I pritom je iz Šangaja stigla stvarno brojna i moćna delegacija što dovoljno govori o ozbiljnosti projekta.

- Velik dan za naš Savez jer nema jačeg partnera od Kine u ovom sportu. Za nas je to jako zanimljiva priča i sve je ekspresno dogovoreno. Najviše nas je zanimala razmjena znanja. Dogovoreno je da će u Hrvatsku stići četiri trenera u prvoj fazi, koji će se ovdje zadržati tri ili četiri mjeseca. I pritom obilaziti naše klubove po Hrvatskoj. Treneri bi trebali stići u rujnu ili listopadu ove godine. Nakon toga bi trebala doći još tri ili četiri trenera. U načelu je sve dogovoreno, još to sve treba to operativno provesti - objašnjavao je direktor Renato Čengić te nastavio:

- Također, plan je da naši najbolji mladi igrači i treneri gostuju u Kini, na njihovom Sveučilištu u Šangaju koje je stvarno spektakularno. Također, organizirat će se i seminari za naše trenere gdje će gostovati ponajbolji kineski treneri. Kao i još neke akcije, ali o tome ćemo pričati kada za to dođe vrijeme. Ovom suradnjom želimo potaknuti klubove na veći angažman u stručnom radu s djecom i uključivanjem što većeg broja djece u klubove. Klubovi stvaraju bazu, a selekcijom djece iz baze stvaraju se nacionalne selekcije. HSTS će kao i do sada najtalentiraniju djecu kroz reprezentativne programe dizati na viši nivo.

Kinezi su izrazili spremnost da pomognu u razvoju hrvatskog stolnog tenisa, ali suradnja bi trebala ići u oba smjera. Njih zanima razvoj sportova u kojima nisu toliko dobri, a ponajviše ekipnih sportova poput nogometa, košarke, rukometa, vaterpola itd. Zato je HSTS organizirao sastanak u Hrvatskom olimpijskom odboru gdje je kinesku delegaciju ugostio Damir Šegota, direktor ureda za olimpijske programe.

- Proširili smo suradnju na ostale sportove, mi imamo model kako smo surađivali. Oni žele suradnju s Hrvatskim olimpijskim odborom, Kineziološkim fakultetom i nacionalnim savezima. Damir Šegota je obećao da će ih sve povezati, a kineska delegacija će tek izložiti što nude i što bi htjeli, tek treba doći pisana forma doći s njihove strane - zaključio je Čengić.

Hrvati su već isprobali uvjete koje pruža Sveučilište u Šangaju, a jedan od tih je i Darko Arapović, izbornik juniorske reprezentacije i otac Hane, jedne od najboljih hrvatskih stolnotenisačica.

- Bio sam s Hanom na tom Sveučilištu prije četiri godine. Hana je tada igrala na turniru najboljih kadeta svijeta u ekipi svjetskih nada. Tada smo i trenirali s njima, a sve je vodio Chen Bin, bivši trener od Ding Ning, olimpijske pobjednice i trostruke svjetske prvakinje. Riječ je o velikom stručnjaku i prekrasnom gospodinu, koji je danas u mirovini - prisjetio se Arapović te dodao:

- Taj sportski dio je nešto poput sportskog centra na Mladosti, samo četiri ili pet puta veći. U sklopu toga je mnoštvo zgrada u kojima su razni sportovi, internat, sportski muzej itd. Znam da je i košarka jako popularna. Što je najbolje na vanjskim terenima ima ljudi u 1 i 5 ujutro, praktički non stop je netko na košu.

Stolnoteniska dvorana je na nekoliko katova.

- Na prvom katu je dvorana s 40 stolova, na drugom su uredi, a na trećem dvorana od 25 stolova s tribinama. Ma fascinantan objekt, stvarno je sve podređeno stolnom tenisu. U prizemlju treniraju studenti i klubovi, na gornjim razinama su dvorane za druge namjene. Pored toga je hotel s pet zvjezdica, restorani itd. Bio sam na dosta lokacija u svijetu i nisam vidio boljih i funkcionalnijih uvjeta za stolni tenis što sam doživio u Šangaju. Možda i postoje, ali ja nisam doživio. I odlično smo primljeni od kineskih domaćina. Tko god bude išao tamo siguran sam da će biti zadovoljan uvjetima, treningom itd. Imamo lijepe uspomene iz Šangaja - zaključio je Arapović, dodavši da je taj stolnoteniski objekt ujedno i ITTF centar za razvijanje azijskog stolnog tenisa.