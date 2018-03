Stoper Njemačke priznao da je slavio kad je ispao u polufinalu

Stoper Arsenala i Njemačke reprezentacije Per Mertesacker šokirao je javnost priznanjem da mrzi igrati utakmice velikog značaja, nebitno radilo se o klubu ili reprezentaciji.

Iako je odigrao tri svjetska prvenstva s reprezentacijom Njemačke te osvojio jednu zlatnu medalju u Brazilu 2014. godine, priznao je kako mu je bilo drago kad ih je Italija izbacila u polufinalu Svjetskog prvenstva 2006. godine.

Također je priznao kako jedva čeka kraj karijere jer više ne može izdržati taj pritisak.

- Nekad shvatite da vam je sav teret psihičke prirode i to vas ubija. To nije uopće zabavno, taj pritisak prije utakmice, ali morate uvijek dati sve od sebe, čak i ako ste ozlijeđeni. Događa mi se prije utakmica da me trbuh boli i da mi se povraća. Onda se počnem gušiti i suze mi same krenu - rekao je 33-godišnji Mertesacker te ispričao jednu nevjerojatnu priču:

- Sjećam se Svjetskog prvenstva 2006. godine. Imao sam 21 godinu. Igrali smo u polufinalu s Italijom i, kada smo izgubili, pao mi je ogroman kamen sa srca. Pa mi smo ispali sa Svjetskog prvenstva u produžecima, cijela nacija je bila u šoku, a meni je bilo drago jer je napokon sve završilo i pritisak je konačno nestao - iskren je bio Nijemac.