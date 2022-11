Stoper Osijeka otpao je do kraja godine: Igrač Hajduka slomio mu je nos, nije dobio žuti...

Rene Poms preporodio je Osijek otkako je zamijenio Nenada Bjelicu. Približili su se Osječani vrhu nakon katastrofalnog ulaska u sezonu, u prošlom kolu pobijedili Dinamo i napunili se samopouzdanjem.

No, na Poljud nije stigla ta momčad. Već ona s početka sezona. Blijedi i neprepoznatljivi Osijek izgubio je od Hajduka (3-1) u 16. kolu HNL-a.

Za Splićane su zabijali Sahiti, Livaja i Mlakar, a jedini za goste zabio je Leovac. Osijek se solidno držao u prvom dijelu, imao nekoliko šansi, izjednačio je na 1-1 u posljednjim sekundama, ali igrači kao da su ostali u svlačionici nakon predaha. Samo je jedna momčad igrala u nastavku.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Ostali su bez bodova, ali i bez jednog igrača do kraja godine. U završnici utakmice, veznjak Hajduka Jani Atanasov udario je laktom u glavu stopera Osijeka Slavka Bralića. Potekla je krv, a dan nakon pretrage su pokazale kako se radi o lomu nosne kosti.

- Branič Osijeka Slavko Bralić završio je jesenski dio sezone nakon što je u sudačkoj nadoknadi jedan lakat suparničkog igrača, podignut visoko iznad ramena, odsjeo na njegovoj glavi i rezultirao frakturom nosne kosti. Bralić je odmah nakon utakmice u splitskoj bolnici podvrgnut zahvatu kojim mu je kost namještena, a u nedjelju ujutro je otpušten iz bolnice uz preporuku strogog mirovanja što znači da neće biti u konkurenciji za preostale dvije utakmice protiv Varaždina i Šibenika. Slavku želimo brz i uspješan oporavak te što skoriji povratak na travnjak - piše u priopćenju Osijeka.

Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Bralić je morao ranije izaći zbog loma, a igrač Hajduka prošao je bez žutog kartona. Inače, susret je sudio ciparski sudac Antoniou Menelaus kojim Osječani baš i nisu bili zadovoljni. U 69. minuti sudio je penal za Hajduk nakon što je Adrian Barišić dirao loptu rukom u svome šesnaestercu.

- Ako je to penal, onda bismo ih imali pet – šest na svakoj utakmici. Nije to bio razlog našeg poraza, ali Hajduk nije imao priliku u drugom dijelu do penala. Penal je okrenuo utakmicu, ali mi moramo reagirati bolje nakon primljenog gola - rekao je Rene Poms.

