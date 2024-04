Stožer reprezentacije nije dobro primio uranjeni debi Perišića za Hajduk. Kažu, to je van pameti

Ivane, zagrij se, tri su riječi koje su podignule Poljud na noge. Ivan Perišić ustao je i krenuo u zagrijavanje, a svi navijači Hajduka konačno su dočekali trenutak da njihov miljenik zaigra u “bilom” dresu. No nisu svi dijelili to zadovoljstvo. Izbornik Zlatko Dalić i stožer u nevjerici su gledali što se događa na najvećem hrvatskom derbiju.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

- To je izvan pameti - reakcija je ljudi iz Dalićeva stožera.

A onda je u 73. minuti službeni spiker objavio da je došao i taj trenutak. Ivan Perišić ulazi u igru.

- Ivane, Ivane - orilo se krcatim Poljudom, dok je Ivan šest i pol mjeseci nakon ozljede ulazio na teren.

Ivan je jedan od najboljih hrvatskih nogometaša u povijesti, njegova srčanost i igranje za Hrvatsku nikad nije bila upitna i upravo je zbog toga svima na vrhu liste omiljenih “Vatrenih”.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

- Perišić je htio igrati i nisam mogao odbiti. Već je prošlu utakmicu namjeravao igrati, tad sam ga odbio, sad nisam mogao - objasnio je Karoglan.

No uvođenjem Ivana mogao je izgubiti mnogo više od polufinalne utakmice Kupa. Krivi korak, jedan malo snažniji duel i Hrvatska je mogla izgubiti Perišića za Europsko prvenstvo. Kakva je Perišić klasa, pokazao je odmah kad je prošao Ristovskoga kao da ga nema, no već nakon desetak minuta igre činilo se kao da je i Perišić shvatio da možda još nije dovoljno spreman.

Činilo se kao da je povukao ručnu kočnicu i odlučio malo stati. Jer naravno da bi Ivan želio nastupiti na Europskom prvenstvu, naravno da je kao pravi hajdukovac htio pomoći klubu, no ako pitate ljude iz HNS-a, bilo je to vrlo nepromišljeno. Nasreću, Ivan je izdržao, osjetio je teren i to je možda najvažnije iz ove utakmice.

Jer kad je Perišić došao u Hajduk, u stožeru su računali da će možda odigrati zadnja dva kola, ako i to.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Ivan je u posljednjoj fazi oporavka. Treba biti oprezan - rekao je Zlatko Dalić prije mjesec dana.

Odluka o nastupu činila se veoma neopreznom, no najvažnije je da je Ivan dobro, da se nije ozlijedio, a kad će opet na teren, to sada doista nitko ne zna. Osim Ivana. Nekako je najsigurnija oklada da ga na Rujevici nećemo gledati...