Strahonja: Bebek je odsudio bez greške! Penal nije postojao...

<p>Igrač je u rotaciji držao ruku uz tijelo u prirodnom položaju. Ispravna je odluka da to nije za kazneni udarac, iskomentirao je <strong>Mario Strahonja</strong> u HRT-ovoj emisiji Stadion spornu situaciju iz derbija <strong>Hajduka i Dinama </strong>na Poljudu u subotu (1-2).</p><p>U 18. minuti, podsjetimo, Oršić je pogodio <strong>Jradija </strong>u ruku u kaznenom prostoru, a Bebek je i nakon dodatne provjere ostao pri prvotnoj odluci da nema materijala za kazneni udarac.</p><p>- On i njegov tim bili su vrlo homogeni i uvjerljivi, ujednačenim kriterijem kupili su povjerenje igrača i stožera. Iskustvo koje ima i koje je gradio kroz 20 godina prikazao je i u ovoj utakmici. Odsudio je bez pogrešaka, mirno i staloženo, bilo je lijepo gledati ovaj derbi - hvalio je Strahonja sve aktere na Poljudu.</p><p>Bebeku je to bio čak četvrti derbi zaredom koji je sudio, a kako je odsudio, govori i činjenica da ni hajdukovci ni dinamovci nisu poslije utakmice spominjali suđenje.</p><p>Međutim, <strong>Riječani </strong>se imaju na što tužiti jer su, prema Strahonji, u <strong>Osijeku</strong>, gdje su izgubili 0-3, oštećeni za kazneni udarac u 65. minuti kada su u kaznenom prostoru Bočkaj i Andrijašević završili na podu prilikom borbe za loptu i međusobnog udarca.</p><p>- Andrijašević je prvi došao do lopte i sudac Matoc trebao je dosuditi kazneni udarac za Rijeku. Morao je i iskoristiti VAR.</p><p>Malo ranije, u 52. minuti, pak, Strahonja smatra da je Matoc morao isključiti Ercega kojemu je "oprostio" drugi žuti karton.</p><p>- Riječ je bila o neopreznom startu, gaženju, i trebalo ga je opomenuti.</p><p> </p>