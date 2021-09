Riječki sudac Ivan Bebek pod istragom je zbog audiosnimke koja se u srijedu pojavila u medijima, u kojoj netko, između ostalog, grubo jednog novinara iz Splita te poručuje navijačima Hajduka kako bi najbolje bilo da utakmicu na Poljudu krenu s 2-0 da oni prestanu mijaukati.

Dokaže li se da je Bebek doista taj koji govori na snimci, prijeti mu teška kazna disciplinske komisije.

POSLUŠAJTE SNIMKU

O svemu se oglasio i HTV-ov sudački ekspert, bivši sudac Marijo Strahonja.

- Jedna nezgodna situacija, disciplinska komisija HNS-a vidjet će i utvrditi što se na kraju dogodilo. A generalno, gledajte, sportaši, pa čak i suci, dio su javnog života i jednostavno mi smo pod budnim okom. Trebamo biti oprezni, što, kada, kako i na koji način ćete izgovoriti. Tako da svatko od nas nosi odgovornost. Ali vjerujem da se ovakve stvari više neće događati - rekao je Strahonja.

On je ranije ovaj tjedan rekao kako je Bebek trebao suditi penal zbog duela Justina de Haasa nad Markom Livajom u utakmici Hajduka i Lokomotive (1-0).

- Trebao je biti kazneni udarac za Hajduk, obrambeni je igrač dolazio s boka i sapleo Livaju koji je bio u izglednoj situaciji za gol. Saplitanje nije namjerno ni velikog intenziteta, ali upravo je kriterij izgledne situacije onaj zbog kojeg je to bilo za kazneni udarac. Igrač Lokomotive narušio je protivniku koordinaciju i pokret - rekao je Strahonja.

No muškarac na snimci, za kojeg još istražuju je li doista Bebek, tvrdi drugačije.

- Livaja se okreće i ovaj digne ruke, dolazi do nekog kontakta po nozi, ali Livaja svoju desnu nogu gura malo u desno dođe do kontakta i onda se ta noga odbije od tog kontakta i onda sam sebi zapne nogu. To što je on sam sebi zapeo nogu, to bi i bio penal da je taj kontakt stvarno bio, da Livaja nije svojom kretnjom jednako došao do suparnika kao i suparnik do njega. To meni nije kazneni udarac i ne može biti. Odnosno, da ga sviraš može proć, ali mislim da to nije kontakt za prekršaj - rekao je.