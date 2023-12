Strahonja dao ostavku na HTV-u i više neće komentirati suđenje: 'Sad smo u nezgodnoj situaciji'

Bivši hrvatski međunarodni sudac Marijo Strahonja (48) na kraju HTV-ove studijske emisije posvećene Ligi prvaka iznenadio je javnost povlačenjem s mjesta stručnog suradnika nogometnih emisija javne televizije, sudačkog eksperta koji je analizirao sporne situacije u HNL-u, Ligi prvaka i nogometu uopće.

- Nakon pet i pol godina htio bih iskoristiti priliku i zahvaliti Hrvatskoj televiziji na ukazanoj prilici, vama urednicima koji ste sjajno moderirali ovu i ostale nogometne emisije, izvrsnim sugovornicima, mojim prijateljima s izvrsnim opservacijama, svima onima koji su revno radili da bi ova emisija ovako lijepo izgledala - rekao je Strahonja.

Nije otkrio zašto je to učinio. Odluku je obznanio 11 dana nakon što mu je Torcida zaprijetila na utakmici protiv Gorice na Poljudu transparentom "Nemoj Strahonja da te brige more, zašto više ne možeš na more." i skandiranjem "Strahonja, Turčine, napuši se ku.....!".

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

On je u emisiji Stadion dan nakon te utakmice dao do znanja da mu te uvrede ne smetaju.

- Svatko ima pravo i slobodu izražavanja, onaj tko piše nosi i određenu odgovornost, ali meni te stvari ne smetaju. Još kao suci bili smo učeni kako se suprotstaviti pritiscima i raznoraznim povicima i takve stvari su me učinile vrlo čvrstom osobom. Ja ću i dalje obnašati svoju dužnost u duhu objektivnosti i stručnosti, a na javnosti je da prihvati ili ne prihvati moje odluke - govorio je.

Što se u međuvremenu promijenilo i je li odluka povezana s uvredama iz Splita nije poznato.

- Jednako tako hvala i gledateljima koji su prihvatili moje analize. Nekima su se sviđale, nekima malo manje. Međutim svatko ima pravo na svoje razmišljanje i potpuno je to razumljivo. Eto, svima svako dobro, sve najbolje, puno ugodnih, mirnih, toplih trenutaka, blagoslovljen Božić, svako dobro i svima puno uspjeha u novoj godini - zaključio je Strahonja.

Ivanović: Ne znamo kako ćemo reagirati na ovo

Da odluka nije bila planirana sugerira reakcija voditelja emisije Vikija Ivanovića koji je otkrio da Strahonja neće analizirati ni suđenje posljednjeg kola jesenskog dijela HNL-a, pa tako ni utakmicu Dinama i Hajduka u nedjelju na Maksimiru koju će prenositi HTV.

- Hvala Mariju Strahonji. Moram priznati da je Hrvatska televizija u nezgodnoj situaciji. Približava se derbi između Dinama i Hajduka, tako da ne znamo još kako ćemo mi reagirati na ovo. Uglavnom, eto, čuli ste važnu vijest što se tiče analiza i naših emisija. Marijo, hvala što ste radili s nama - rekao je Ivanović.