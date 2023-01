Strahonja: Na snimci se ne vidi jasno pa treba vjerovati VAR sobi. I treba nam više kamera

VAR provjera trajala je pet minuta. Hajdukovci su, ništa ne sluteći, već debelo proslavili Melnjakov gol za 1-1 i čekali samo potvrdu. A onda je Igor Pajač podigao ruku u zrak. Zaleđe. I nevjerica.

TV gledatelji vidjeli su zaustavljenu sliku i neku čudnu, debelu liniju. Koja je očigledno bila pogrešno postavljena jer između linije i Istrina golmana bilo je pet igrača, među kojima i dva Istrina!? Pa sad, tko je od njih bio najbliži golmanu domaćina, možemo samo nagađati.

Tri minute kasnije ista situacija, samo ovaj put malo čišća. Opet je VAR zbog zaleđa prilikom ubačaja poništio Hajduku gol.

Sve je objasnio Marijo Strahonja u HTV-ovoj emisiji "Stadion".

- Suđenje je bilo dosta dobro, a VAR je u nekim situacijama pomogao - generalna mu je ocjena kola, a onda je analizirao Dinamovu pobjedu 2-1 nad Lokomotivom:

Foto: HRT

- Čuljak je vrlo dobro sudio, uz jedan simpatičan incident s probušenom mrežom. Mišića je opravdano isključio, dobro se kretao i nije imao problema. Što se mreže tiče, suci moraju provjeriti mrežu na početku oba poluvremena i vjerujem da su suci odradili profesionalan posao. I da su im šefovi skrenuli pažnju na to jer smo u prvom dijelu sezone već imali takvu situaciju da je lopta prošla kroz mrežu. Ali hladno je vrijeme, mreže kisnu i došlo je do laganog napuknuća pa je moguće da kod ovakvog udarca pukne mreža. No, bolje je da se ne događa jer u Njemačkoj nedavno nisu vidjeli da je bio gol pa se ponavljala utakmica. Kod nas je, srećom, sudac shvatio da je gol.

Potom se osvrnuo na okršaj Istre i Hajduka:

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

- Pajač je dobro sudio, utakmicu koja je bila najzahtjevnija u kolu. Dvaput mu je VAR pomogao, bile su granične situacije i dobro je procijenio. Istrin je gol za 1-0 posve regularan, a prvi je poništen gol Hajduka bilo teško procijeniti jer produkcija nije na visokoj razini, nema dovoljno kamera pa VAR sucu treba dati vremena da svakog igrača postavi u svom sustavu crtanja pa povuče liniju. Na osnovi ove linije koju vidimo moramo vjerovati VAR sobi jer ona ne pokazuje jasno. Nisu za dvojbene situacije krivi VAR suci nego produkcija, kamera treba više i pod boljim kutem - rekao je i nastavio:

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

- I kod drugog poništena gola VAR soba dobro je uočila zaleđe. Treba pohvaliti reakciju igrača Hajduka, koji su pokazali profesionalnost i dostojanstvo te olakšali sucu kasnije suđenje. Jer nije lako prihvatiti takve granične situacije koje ti ne idu u korist. U svakom slučaju, treba unaprijediti produkciju da svima bude zanimljivije i lakše.

To je potvrdila i utakmica Šibenika i Rijeke (1-2):

- Sudac Lovrić jako je dobro sudio, donio je dobre procjene, ali jednom se VAR soba morala uključiti. Penal za Šibenik bio je čist, kao i opravdan žuti karton Dilaveru zbog igranja rukom. Začudilo me da Lovrić nije odmah isključio igrača Šibenika zbog pogibeljnog starta, ali vrlo dobra intervencija VAR sobe. A kod pobjedničkoga gola Obregona nema kamere iskosa pa se zato dulje gledalo. Šubićevac je specifičan za kamere i svima treba puno više vremena nego, recimo, na Poljudu, Maksimiru ili u Osijeku. Vjerujem da je odluka bila ispravna, da strijelac nije bio u zaleđu, ali nismo mogli dobiti treću dimenziju iza gola i prijeko su potrebne dodatne kamere.

