Strahonja: Nitko neće zamjeriti sucu, odluka je u 'sivoj zoni'

Bruno Petković se zagradio u šesnaestercu, s leđa ga je koljenom udario stoper Benfice Gabriel. Teško će reći kako je iz ove situacije Deniz Aytekin vidio prekršaj u napadu, kad je bilo jasno da je Gabriel uletio Dinamovom napadaču koljenom. No, spas će očito naći u 'brisanom prostoru' pravilnika, ističe HRT-ov sudački ekspert Mario Strahonja.

Foto: Screenshot/Uefa

- Mislim kako je sudac Deniz Aytekin u toj situaciji izabrao solomonsko rješenje koje je opravdao dobrim pozicioniranjem. Osobno sam vidio kako je obrambeni igrač Benfice udario Petkovića, po meni tu postoje svi uvjeti za kazneni udarac. To je razlika između vrlo dobrih i izvrsnih sudaca, oni izvrsni moraju donijeti nepopularne odluke. No, nitko mu neće u Uefi zamjeriti zbog te situacije, sudac je bio dobro postavljen, a tu postoji i jasan termin 'sive zone'. U nekim dubljim analizama će detektirati taj kontakt, ali će sucu zbog dobrog postavljanja dati za pravo. A za mene je, osobno, to bio penal - kaže Strahonja

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Benfica je u drugom dijelu zabila gol kojim je nadoknadila zaostatak iz prve utakmice, a onda u produžecima još dva za 3-0 i prolazak u četvrtfinale. Možemo samo nagađati što bi bilo da je Aytekin sudio taj penal u prvom dijelu...