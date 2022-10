Strahonja: Ogromna pogreška Pajača, Awaziem je morao biti isključen u 21. minuti utakmice!

Već u drugoj minuti Dino Mikanović igrao je u šesnaestercu rukom, glavni sudac Igor Pajač čekao je nekoliko sekundi VAR provjeru, a onda pokazao rukom da se igra može nastaviti. Ljutili su se Riječani, no malo je koristi od toga.

- Lopta pada Mikanoviću na glavu, potom i na ruku koja je u jednom prirodnom pokretu, to je nekažnjiva ruka. Ovakva ruka bi bila kažnjiva da je iznad glave, to je prirodna reakcija same ruke. Sudac je u toj situaciji dobro procijenio, no već sam tada vidio, u njegovoj komunikaciji s VAR sobom da nije u komfornoj zoni. Kao da se neugodno osjeća i upravo je od te situacije kasnije sve krenulo, od neujednačenog kriterija žutih kartona, pa do ogromne pogreške - rekao je Strahonja u emisji Stadion.

A ta ogromna pogreška je prekršaj Nigerijca Awaziema, koji je s dvije ruke primio Obregona i džudaškim zahvatom ga bacio na tlo. Kako je Nigerijac već imao žuti karton, to mu je trebao biti isključujući i Rijeka bi više od sat vremena igrala s igračem više. Da stvar bude gora po Riječane, upravo je Awaziem zabio jedini gol za pobjedu. Inače, sporni start u kojem je igrač Hajduka morao biti isključen bio je u 21. minuti.

- To je sasvim jasno da je to drugi žuti karton. Namjerno povlačenje igrača, kontinuirano povlačenje od tri sekunde. To je također situacija u kojoj kasnije igrač Rijeke može imati obećavajuću situaciju. S druge strane za puno blaži prekršaj nad Livajom, igrač Rijeke je dobio žuti karton. Kod Awaziema se radi o čvrstom povlačenju, namjernom povlačenju, kontinuirano je tri sekunde, obećavajuća situacija za kreiranje napada. Apsolutno žuti karton i isključenje - rekao je Strahonja.

