Bio je prekršaj na Bosančiću i do kornera uopće nije trebalo ni doći, komentirao je Marijo Strahonja u emisiji Stadion situaciju koja je prethodila pobjedničkom golu Hajduka protiv Istre.

Kačaniklić je u kaznenom prostoru povukao igrača Istre koji je loptu izbio u korner nakon kojeg je Simić zabio gol, no sudac to nije sankcionirao niti je, štoviše, Bosančić tražio prekršaj.

- To je možda i obmanulo suca Matoca - dodao je Strahonja.

Oko samog gola Strahonja se nije mogao odlučiti je li ili nije ispravan.

- Teško je procijeniti, jasno je da je lopta prešla gol-liniju i sjajno je reagirao pomoćnik. Međutim, čini se da je Vušković igrao rukom, ali teško je reći je li lopta promijenila smjer. VAR soba je morala uočiti nepravilnosti ukoliko ih je bilo. U pravilima piše da ukoliko igrač namjerno ili nenamjerno igra rukom i pritom on ili suigrač postigne gol, protivnička ekipa dobiva izravan slobodan udarac. Istra je sigurno nezadovoljna ovom odlukom.

U remiju Slaven Belupa i Osijeka (2-2) u 18. minuti došlo je do teškog sudara Glavčića i Silve u kojem je branič Osijeka dobio žuti karton.

- Sudac je procijenio da je za žuti i možda je bio u pravu jer Silva je prvo igrao loptom, a onda mu je noga proklizala. Sviđa mi se što je sudac Kulušić dao prostor VAR-u za tihu provjeru jer je njome mogao dobiti šansu za drugu priliku - kazao je Strahonja koji je potvrdio da je Lončar morao dobiti žuti karton zbog udarca Krstanovića u glavu.

U dvoboju bez golova Gorice i Varaždina sumnjiva se situacija dogodila u kaznenom prostoru domaćina kada je pao Obregon.

- On je prvi došao do lopte, ispratio je pogledom i do toga je sudara moralo doći. Mislim da ipak nije za kazneni udarac jer mu lopta više nije bila u kontroli, da je išao s njom lijevo ili desno, onda u redu, ovako je ispala prirodna reakcija.