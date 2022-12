Strahonja: Prvi penal Argentine je velika greška. Bolje bi bilo da sudaca u VAR sobi uopće nema

Vidjeli smo masu loših odluka i loših sudaca na ovom prvenstvu. Fifa daje šansu sucima i iz ostalih konfederacija. To je velika količina sudaca i teško mi je reći da se mogu iz tolikog broja izvući svi dobri, rekao je u posljednjoj HRT-ovoj emisiji "Qatara" sudački ekspert Marijo Strahonja analizirajući suđenje na Svjetskom prvenstvu u Katru, pa i u finalu između Argentine i Francuske.

Prvi penal: Dembele srušio Di Mariju, Marciniak nije dvojio ni sekunde

- Sigurno da je vrlo sporan penal. Teško je Marciniaku vidjeti iz njegove pozicije. Di Maria se nakon odličnog driblinga sjajno pozicionira. Ono što je ključno u ovoj situaciji, Dembele na vrijeme spušta desnu nogu na tlo i dolazi do saplitanja Di Marije u desnu potkoljenicu Dembelea. Najbolje se vidi u kutu odostraga. U principu, Dembele nije ništa loše napravio. Ono kasnije više nema veze s penalom. Di Maria je iskoristio takozvani "tripping". Ovo ne ulazi u jasnu i očiglednu pogrešku, ali šteta jer ovo je finale. Nitko ne bi volio dosuditi ovakve kaznene udarce. Ali ne mogu se oteti dojmu i moram spomenuti. Cijela ta atmosfera je nekako bila Argentina, Messi, Argentina, Messi... Kao da je ova odluka Messiju dala da se prebaci na njihovu stranu. Jer nakon toga mu se odčepilo i bio je fantastičan.

Drugi penal: Otamendi srušio Kolo Muanija, Marciniak po drugi put nije dvojio

- Ovo je sjajno dosudio, em je bilo povlačenje gore em je dobio napadač s koljenom po zadnjem dijelu. To je prekršaj za žuti karton, a ne za crveni. Jer bila je mogućnost igranja lopte niti izgledna situacija za postizanje pogotka.

Treći penal: Lopta je Montiela pogodila u ruku

- Po meni sjajna odluka. Teško je to dosuditi koliko god na TV-u izgleda jasno. Sudac je bio odlično pozicioniran, nije imao trunku razmišljanja, sjajno je prepoznao momenat. U ovoj situaciji šest, sedam od 10 sudaca na ovom SP-u ne bi sviralo i čekalo bi VAR- Pa bi netko u sobi dvojio, simo-tamo i na kraju bi bilo upitno kakva bi bila odluka. Zato Marciniaku treba čestitati. Žao mi je za onu situaciju, ali sve ostalo je bilo sjajno.

Kakvo je bilo generalno suđenje na prvenstvu?

- Vidljivo je da se vidi disbalans u odlukama, da nema informiranosti. Jer suci dolaze s drugih kontinenata i različitih suđenja. Na razini Uefe suđenje je puno bolje nego u Fifi. Velik je broj sudaca ovdje i znam da su se pripremali, ali s druge strane teško je reći kako su prezentirali suđenje. U polju nije bilo loše, ali jest način i korištenje VAR-a. To je sjajan alat koji može pomoći suđenju, po pitanju poluautomatskog zaleđa, iako smo mi imali kontra nas dvije situacije za centimetar, ali on je tu pravedan. Kao i gol tehnologija. No, u nekim utakmicama bilo ih je i previše na prvenstvu. Osoba koja gleda monitor potpuno suprotno procijeni od svih nas koji gledamo, i od dječaka koji ide u četvrti razred osnovne škole. Kako je moguće da u polufinalu dijete u četvrtom razredu kaže "ovo je penal", a onda imate suca koji to ne može tako okarakterizirati. To nije dobro. Što će učiniti? Ne znam. Nešto se mora promijeniti. Tu nije kriv VAR kao alat nego kako se on koristi.

Kako to popraviti, kako riješiti?

- Možda je bolje da tih sudaca u VAR sobi uopće ne bude. Onda glavni sudac može i sam doći do monitora i pogledati. Jer suci su kao momčad, imaju svojeg izbornika Collinu i njima treba znati upravljati. Nadamo se da će za četiri godine biti bolje.

Iduće prvenstvo bit će 48 reprezentacija. Veći broj nego sada.

- Generalno će suditi 33 glavna suca, cijeli zbroj sudaca je 127. To je definitivno previše. Imali ste suce koje su pozvali, a nisu sudili nijednu utakmicu. Kako to opravdati i objasniti? Ljudi koji upravljaju sudačkim lobijem trebali bi izaći i transparentnije reći. Koliko god je teško neke stvari prihvatiti, naši suci vrlo dobro sude utakmice i trebamo ih takve prihvatiti.

