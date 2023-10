Strahonja: Šarlija je trebao biti isključen u 45. minuti, a Pjaca pretjerano gurao. To je penal

Bivši prvoligaški sudac Marijo Strahonja analizirao je u emisiji Stadion suđenje prošlog kola HNL-a uz naglasak na dva nedjeljna derbija, onaj u Puli između Istre i Rijeke (1-1) i na Poljudu između Hajduka i Osijeka (0-2).

Sudac derbija "della Učka" Ante Čulina dobro je procijenio situaciju iz 23. minute kad je Matej Mitrović igrao rukom u šesnaestercu Rijeke.

- Pohvalna rekacija suca, vidite kako je lopta išla prema golu, odbila se od noge i udarila u ruku. To nije kažnjiva ruka - kazao je Strahonja.

Ipak, imao je primjedbu na situaciju iz 65. minute kad je Marko Pjaca odgurnuo Luku Hujbera, a Puljani tražili penal. Čulinu nisu pozvali ni da to pogleda na monitoru.

- Igrač Istre bio je prije na lopti, kontrolirao je, Pjaca je previše agresivno išao u duel, s leđa gurnuo igrača i svjesno mu narušio koordinaciju pokreta. Remplanje je nešto drugo, kad se dvojica bore rame o rame. Pjaca je talijanskim gardom ušao čvrsto i pretjerano, zato je ovo trebao biti kazneni udarac - kaže Strahonja.

U 74. minuti Mario Čuić igrao je rukom u šesnaestercu Istre, gosti su tražili penal.

- Ruka se nalazi uz tijelo, nije rukom išao prema lopti. Dobra reakcija suca i VAR sobe.

Fran Jović vodio je derbi Hajduka i Osijeka. Najviše polemika bilo je u 45. minuti nakon duela Zvonimira Šarlije i Ramona Miereza, kad je hajdukovac rukom po licu udario igrača Osijeka. Jović je pustio da se igra dalje, VAR soba nije se javila.

- Sudac je dosta zaostao i nije bio siguran je li bilo kontakta ili ne. Čekao je reakciju VAR sobe koja je ostala tiha. Mierez je bio brži, to se moglo gledati kao izgledna situacija za postizanje gola i potencijalno za izravan crveni karton. Ako gledamo sami kontakt, Šarlija ne gleda loptu nego igrača i udara ga, to je za žuti karton, što bi bio isključujući. Bilo je elemenata da se VAR soba javi i da to tretira kao izglednu situaciju za postizanje gola. U svakom slučaju, igrač bi bio isključen.

Dinamo je dan ranije izgubio u Velikoj Gorici 2-1, a u dva navrata gosti su tražili penal. Sudio je Patrik Kolarić.

U 15. minuti Martin Baturina pao je u šesnaestercu Gorice.

- Bila je komunikacija s VAR sobom, ali jasno je da se radi o dobroj odluci. Bilo je kontakta, ali nikako nije kažnjiv za penal - rekao je Strahonja.

Nakon gola Gorice za preokret Mahir Emreli pao je u šesnaestercu u 95. minuti.

- Igrač Gorice bio je u duelu s Kulenovićem i pao na Emrelija. Bio je to normalan skok i nikako nije za penal - kazao je Strahonja.