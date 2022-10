'Sudac nije trebao suditi penal za Hajduk, a nešto najstrašnije je taj crveni karton Gorici...'

Jako puno bure u javnosti podignulo je suđenje suca Darija Bela na utakmici Hajduka i Gorice (1-0), a to je bila i jedna od glavnih tema u HRT-ovoj emisiji Stadion.

Suđenje je ove sezone ispod razine. Jako je puno pogrešaka, i sam predsjednik HNS-a Marijan Kustić izrazio je nezadovoljstvo suđenjem, a što bi tek bilo da nema VAR-a.

- Što bi večeras bilo da nemamo VAR-a. U ovom kolu je bilo osam ili devet situacija i VAR intervencija koje su bile suprotne u odnosu na suce. Imali bismo nemirnu večer da nismo imali VAR. Jako zahtjevno kolo za suce i puno neobičnih situacija u kojima su suci morali pokazati bolju spremnost. Nije bez razloga prošlo okolo bilo označeno da su suci u padu, vrijeme je da se stabiliziraju, moraju skupiti glave, čeka nas derbi i završnica jesenskog dijela. Kola moraju biti uspješnija u odnosu na ovo kolo - rekao je sudački stručnjak Marijo Strahonja.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Ovaj put je opet u centru pozornosti bio Bel koji je i u prethodnim utakmicama griješio. Bel je dosudio penal za Hajduk, ali i pokazao dvojbeni crveni karton igraču Gorice Moussi Wagueu koji je u svome šesnaestercu srušio Biuka. Trener domaćina Igor Angelovski nije mogao vjerovati da je to crveni karton, a Marijo Strahonja smatra kako je Bel pogriješio. Po njegovu mišljenju, tu nema riječi o penalu, kao ni o crvenom kartonu.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Bel je bio nesiguran. Podlegao je pritisku. Jedino ispravno u ovoj situaciji je bilo pustiti prednost po kriteriju koji je postavio. Kada bismo gledali izolirano to hvatanje, možda bi se moglo suditi, ali VAR se nije trebao uključiti u ovom trenutku. Po pregledu snimke sudac je spustio kriterij. Tu nema prekršaja. Imao je čvršći kriterij i onda ga ovdje ide spuštati kada je vidio povlačenje. Nema prekršaja nigdje. Dogodila se VAR provjera koja mu je dala drugu priliku. spustio je kriterij i ovo hvatanje okarakterizirao kao penal. Bilo mi je krivo to što mu VAR nije dao mogućnost da pogleda začetak akcije. Tri, četiri sekunde ranije Biuk je napravio faul - kazao je Strahonja pa progovorio o isključenju.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Najstrašnije u cijeloj priči je isključenje, lopta ide u gol aut, golman ide na nju, ovo nije izgledna situacija, samo obećavajuća. To je eventualno žuti karton.

Marko Livaja promašio je penal, ali sudac ga je morao ponoviti jer su igrači Gorice ušli u šesnaesterac u trenutku izvođenja.

- Penal je trebao biti ponovljen. VAR će morati mijenjati protokol jer samo gledaju gol liniju. Volio bih da VAR promijeni protokol ili da sudac bude odgovoran za izvođača, a VAR gol liniju.

Najveći problem je i učestalo korištenje tehnologije.

- Hrvatski suci se previše oslanjaju na VAR. Previše je to. To su dvije intervencije po utakmici. Bel je skoro tri minute gledao snimku. Pokazao je nesigurnost. Mislim da suci moraju biti čvršći i jači. Pusti VAR, on samo pomaže u teškim situacijama. Suci moraju tako pristupiti tome.

Patrik Kolarić je uz pomoć VAR-a bez pogreške odradio utakmicu Dinama i Varaždina (3-1). Dao je crveni karton Herreri, svirao penal za Varaždin, ali tu mu je pomogao kapetan gostiju Matija Kolarić. Priznao je kako je sam pao pa je sudac poništio penal. Reakcija koje je oduševila sve.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Sjajna reakcija igrača Varaždina, podignuo je ljestvicu fair-playa, pokazao je kojim putem ide hrvatski nogomet. Lijepa reakcija igrača, sucu nije lijepo, ali dobro i vješto se snašao. Ova kategorija fair-playa ima nevjerojatnu vrijednost. Trebao je dobiti žuti po pravilima igre, ali ta vrijednost fair-playa ima veću vrijednost nego žuti karton. Sudac u prekidu igre može promijeniti odluku. Pokazao je na penal pa ga poništio. VAR je radio provjeru, kroz kontrolu su shvatili da nema penala i nije bilo potrebe za reakcijom.

Opravdano je zbog prekršaja u napadu poništio Petkovićev gol za 1-1, a uz pomoć VAR-a je ispravno dosudio penal za Dinamo u završnici.

