Strahuju od 'korone': Hajduk i Dinamo igrat će bez gledatelja?

U Hrvatskom nogometnom savezu, kako doznajemo, izuzetno su zabrinuti zbog pojave korona virusa u Hrvatskoj. Iz neslužbenih izvora doznajemo da se ozbiljno razmatra mjera koju su morali uvesti i Talijani - igranje utakmica bez gledatelja.

U Italiji se, podsjećamo, zarazio prvi hrvatski pacijent s korona virusom. Mladić je bio 19. veljače na utakmici Lige prvaka Atalanta - Valencia gdje je, prema španjolskim izvorima, zaraženo barem još četvero navijača Valencije.

U međuvremenu, Talijani su odlučili da će Inter u Europskoj ligi igrati pred praznim tribinama, kao i šest utakmica idućeg kola Serie A, među kojima je i derbi Juventusa i Intera u Torinu, a bez navijača se do daljnjeg igraju i utakmice talijanskih košarkaških liga.

Ako stožer civilne zaštite, na čelu s ministrom zdravstva Vilijem Berošom, odluči da je rizik previsok, to bi značilo da se i najveći derbi HNL-a, Hajduk - Dinamo, 4. ožujka na Poljudu igra bez navijača.

Iz HNS-a, kako doznajemo, strahuju od novih slučajeva korona virusa, koji bi gotovo sigurno doveli do zatvaranja stadiona i zabrane okupljanja većeg broja ljudi kao mjere predostrožnosti. Uostalom, na tom tragu je i ministar zdravstva.

- Kad su u pitanju utakmice ili veći koncerti, mišljenja smo da se ne može generalizirati i ne bi bilo dobro da se zabrane takva događanja, ali da se na osnovi epidemiološke slike i opasnosti, za svaki takav događaj mora se odlučiti hoće li biti događaj održan ili neće - naglašava Vili Beroš.

I ovaj vikend igra se kolo HNL-a, među kojima i dva derbija, Osijek - Hajduk (subota, 15 sati) i Dinamo - Rijeka (nedjelja, 17.30).

U HNS-u su razgovarali o korona virusu na Izvršnom odboru, no bilo je tek ovlaš spomenuto jer su do danas u Hrvatskoj potvrđena samo dva slučaja korona virusa, premalo da bi se odgodila utakmica. No, ako se epidemija proširi, a postoje znakovi, sasvim razumno bilo bi da se utakmica igra bez gledatelja.

Osim toga, nije nebitno ni da su dvojica igrača Dinama Izet Hajrović i Mario Gavranović stavljeni pod kućnu karantenu. Hajrovićeva supruga Lejla, naime, boravila je u Milanu na tjednu mode, a u ponedjeljak se par družio s Gavranovićem. Nisu obavili test na korona virus jer nemaju simptome, ali do daljnjega trebaju biti u izolaciji.

Zdravstvena komisija HNS-a na čelu s predsjednikom Draganom Primorcem objavila je priopćenje vezano za korona virus i upute kojih se klubovi moraju pridržavati.

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

Zdravstvena komisija HNS-a u stalnom je kontaktu s Hrvatskim olimpijskim odborom i UEFA-om glede situacije oko potencijalnog širenja virusa SARS-CoV-2. U skladu s preporukama vrhunskih hrvatskih infektologa te učestalu promjenu situacije oko širenja virusa SARS-CoV-2 predlaže se redovito praćenje uputa MIZ-a RH putem medija te postupanje prema njima.

Najbolja je prevencija mogućeg širenja virusa SARS-CoV-2 daljnje provođenje redovitih higijenskih mjera te zaštite od zaraznih bolesti. Najbolja zaštita igrača i drugih članova ekipa je redovita higijena ruku, upotreba jednokratnih maramica koje treba odmah ukloniti i rana izolacija osoba sa sumnjom na zarazu virusom SARS-CoV-2. Prilikom dolaska igrača molimo Vas da svakog prethodno kontaktirate glede eventualne izloženosti virusu SARS-CoV-2. Molimo Vas da prilikom organiziranja budućih okupljanja uzmete u obzir moguću potrebu za povećanim brojem jednokratnih rukavica, kirurških maski , dezinfekcijskih gelova za ruke u slučaju sumnje na širenje virusa SARS-CoV-2.

Dolaskom na mjesto boravka molimo Vas da provjerite ima li tko od osoblja simptome zaraze virusom SARS-CoV-2 ili je putovao izvan zemlje unatrag dva tjedna te postupite shodno uputama nadležnih ustanova. U slučaju sumnje na zarazu virusom SARS-CoV-2 treba postupiti po uputama MIZ RH te obavijestiti nadležne službe RH ili zemlje u kojoj se nalazite.

U slučaju bilo kakvih upita, Zdravstvena komisija HNS-a Vam stoji na raspolaganju.