Štrajk rukometašica u Zagrebu: Zamjene traže na oglasu, žena od 73 godine igra da spasi klub!

Negdje u takvo što ne bi povjerovali da je moguće i da se događa, ali u Hrvatskoj... Rukometašice Trešnjevke u završnici sezone odlučile su ne igrati, štrajkati. Nisu nastupile zadnje kolo protiv Umaga, automatski su izgubile 10-0 i ostale bez jednog boda, a ako ne odigraju i sljedeće kolo, bit će diskvalificirane. A ne planiraju put Ploča ovog vikenda...

- Pokrenule smo štrajk prije dva tjedna. Nismo bile zadovoljne terminima za treniranje. Puno toga ne funkcionira i nismo više mogle trpjeti aktualnu situaciju - započinje priču Karla Andrijanić.

A kap koja je prelila čašu prije bila je...

- Kada je predsjednik Zvonko Kardum javio SMS porukom jednoj igračici desetak dana prije da mora izaći iz stana jer joj ga više neće plaćati. Između ostalog i jer nije bio zadovoljan njenim igrama. I mi smo stale na njenu stranu. Predsjednik ne želi ni razgovarati s nama, govorio je više puta da mu damo vremena, da će sve riješiti i ranije smo u to povjerovale, ali ništa se i dalje nije mijenjalo. Nije se pojavljivao u klubu i sve je išlo preko trenera Nikole Škorića kojeg uoči sezone nije bilo ni na pripremama, pa smo radile s kondicijskom trenerom - nastavlja Karla, jedna od mnogih studentica u klubu.

- Imamo jednu garnituru dresova. Kad smo tražile nove, dobili smo samo gornji dio jer nam, eto, hlačice ne trebaju. Nemamo ni trenirke za putovanja, izgledamo kao rakova djeca. Same si financiramo ljepilo za lopte, fizioterapeuta kojeg nemamo, klub ni ne pita igračicu kada se ozlijedi! Na okolna gostovanja idemo u svom aranžmanu, ne dobijemo ni za putne troškove ako ne pitamo, a i to bude za dva-tri mjeseca.

U takvim uvjetima borba za ostanak (Trešnjevka je trenutno pretposljednja, nap. a) bila je realnost.

- Da smo ostale na okupu, bili bismo za prvih pet ekipa. Sada predsjednik traži igračice doslovno s ulice da nas zamijene za dvije zadnje utakmice, preko oglasa na društvenim mrežama na kojima je napisao da smo se mi ozlijedile i prodavao priču. Neke su se i javile da bi igrale, našao je i neku nogometašicu, ali onda smo ih mi kontaktirali i ispričali sve pa su odustale.

I otišlo je toliko daleko...

- Da je našao ženu od 73 godine samo da popuni zapisnik i spreman ju je registrirati! Ima dva umjetna kuka, mislim da je prije igrala za Trešnjevku. Morala je obaviti i liječnički pregled i prošla ga je. To je pljuska svima nama.

Nema ni lopti

Štrajk je kolektivan?

- Ne treniraju ni mlađe kategorije iz kojih su htjeli popuniti prvu ekipu, roditelji ne daju djeci dok je ovakvo stanje. Već su dugo ionako nezadovoljni. Sada trenira pet cura. Sve smo prijavile Zagrebačkom rukometnom savezu i sada čekamo razgovor s Hrvatskim rukometnim savezom. Mi ne planiramo igrati sve dok predsjednik ne ode. Iza njega su već tri ugašena kluba, a evo i četvrti je na tom putu - govori Karla.

- Klub nije održavao godišnju skupštinu, a u zakonu stoji da se odmah gasi ako se ne održi. Predsjednika ne može nitko smijeniti, ali HRS može reagirati. I kada smo rekle treneru na početku ovog štrajka da nećemo dolaziti na treninge, sve je razumio, ali onda nam je počeo i on otežavati. Jedna je cura - a ukupno tri primaju nekakvu novčanu naknadu, dok smo ostale volonterke - rekla da nema za gorivo da bi došla na trening, pa je predsjednik tek onda reagirao. Kada smo dobili od HRS-a 18 novih lopti po ulasku u prvu ligu, nije nam htio dati sve. Tek kad smo ga molili, dao bi nam, primjerice, tri lopte. Trenirale smo s ispuhanima.

Suprotno sadašnjoj priči, prije 12 mjeseci kapetanica Kristina Smiljanić dizala je pehar za osvajačice druge lige za početak, vjerovali su, lijepe priče...

- Sredinom rujna reagirala sam kao kapetanica i upozorila kamo sve to vodi. Zbog kluba nisam htjela tada pokrenuti štrajk, već dati šansu predsjedniku da poboljša stanje. Nitko nas iz kluba nije kontaktirao, nismo dobile plan, dresove, termine za treniranje, što je smiješno za prvoligaški klub. Predsjednik se nije javljao ni pojavljivao i nismo željele početi trenirati dok ne obavimo razgovor. Otišlo je više od 10 igračica, među kojima i ja - javila nam se Kristina , koja je je bila među igračicama koje su napustile klub (Zelina).

Klub je prošlog lipnja proživio teške trenutke, kada je preminula mlada Ema Groznica (19).

- U prosincu su u njenom rodnom mjestu organizirali memorijalni turnir s kojeg su nas zvali da dođemo. Mi tada nismo imali klupske obaveze, bile smo slobodne, a predsjednik je rekao da on ne može financirati put. Mi smo odlučile da se same organiziramo i financiramo, a on nam je i to zabranio. To sve govori o njemu - završila je Karla.

Pokušali smo kontaktirati i predsjednika kluba, ali nismo dobili odgovor.

