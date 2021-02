Od kraja prosinca pa sve do danas Nikola Vlašić (23) i njegov CSKA iz Moskve bili su bez natjecateljske utakmice, no to našem Niksiju nije smetalo. U prvoj natjecateljskoj utakmici ove godine Vlašić je odmah zabio gol i donio prolaz svojoj momčadi u četvrtfinale Kupa!

CSKA je pobijedio SKA iz Habarovska 2-0 u osmini finala Kupa te dominantno prošao dalje, a dominantan je bio i naš Niksi koji je bio prava napast za gostujuću obranu do 85. minute kada je izašao iz igre.

CSKA je imao čak 22 udarca na gol i 13 u okvir, a prvi je u mrežu ušao u 39. minuti kada je Ahmetov pogodio za 1-0.

Gosti su odolijevali sve do 66. minute kada je hrvatski dijamant pokazao raskoš svog talenta.

CSKA je odjurio u kontru, lopta je došla do Vlašića koji se zaustavio na lijevom rubu šesnaesterca, stao je, pogledao prema golu i prekrasno pogodio desni kut. Golman je tu bio nemoćan.

Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video pogledajte OVDJE.

Nikola je, naravno, bio igrač utakmice, a ovo mu je bio deveti gol ove sezone te uz to ima šest asistencija. Već je svima jasno da je prerastao ruski nogomet, a toga je svjestan i on sam.

- Da, naravno. Kada sam u svojoj reprezentaciji s igračima Real Madrida, Barce, Intera... Vidim i sebe u nekom velikom klubu no trebam ići korak po korak. U Rusiji moram završiti sezonu što bolje pa se pokušati dokazati na Europskom prvenstvu - rekao je Vlašić u intervjuu za Marcu.

Upitan vidi li se kao kapetan Hrvatske jednog dana, Vlašić je odgovorio.

- Osjećam da imam kvalitete za to, no izbornik će odlučiti o tome. To još uvijek vidim predalekim jer je u reprezentaciji jako puno dobrih igrača, s dugim stažem, a koji su i dalje aktivni. S promjenom generacije već ćemo vidjeti.

Niksi se sa svojim klubom bori za naslov prvaka Rusije, a teško je vjerovati da ga CSKA može zadržati u svojim redovima nakon Europskog prvenstva. Napoli ga je htio prošlo ljeto, a vjerujemo kako će se broj zainteresiranih klubova još dodatno povećati do kraja sezone.

Rusi će uz to i podosta zaraditi na njemu jer mu je vrijednost na Transfermarktu 30 milijuna eura.