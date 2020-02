Dinamovci, čuvajte se! Strašni napadač trpao je i u Bundesligi

Juniori Dinama saznali su protivnika u osmini finala Lige prvaka mladih, a to će biti Bayern München. Vjerojatno vam malo bruji u glavi da su ova dva kluba već igrala. I u pravu ste, igrali su u finalu Premier League International Cupa. Doduše, igrale su druge momčadi Bayerna i Dinama (2-0), no većinom se to radilo o igračima koji su mlađi od 19 godina.

Ta utakmica može poslužiti treneru Dinama Igoru Jovićeviću samo kao ogledni primjer. Ništa više od toga jer je samo Joshua Zirkzee iz tog susreta i dalje u sastavu juniora, dok su kod Dinama tu Antonio Marin, Leon Šipoš, Bartol Franjić, Josip Šutalo i Joško Gvardiol.

Bayern ima strašan napad, a Joshua Zirkzee (18) će biti najveća opasnost za mlade dinamovce. Riječ je o sjajnom napadaču koji je igrao u Bayernovoj drugoj momčadi koja igra treću ligu, a odradio je i dva susreta za prvu momčad i zabio dva gola! Riječ je o klasičnom napadaču, korpulentne građe, ali dečku koji ima krupni i eksplozivni korak. Velike probleme s njim imat će Joško Gvardiol i Josip Šutalo. Zirkzee je rođen u Nizozemskoj, a porijeklo vuče iz Nigerije.

Najveći je talent i proizvod Bayernove škole te s pravom očekuju jako puno od njega u budućnosti. Naznake toga je već i dao kada je u Bundesligi zabio dva gola u dva nastupa.

Foto: Andreas Gebert/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Bayern je osvojio prvo mjesto u grupi ispred Zvezde i Tottenhama, a Joshua je utrpao četiri gola u tri susreta. On je upravo i najvrjedniji igrač mlade momčadi Bayerna, Transfermarkt ga procjenjuje na 4 milijuna eura, a kod 'modrih' je ta titula pripala Jošku Gvardiolu i Antoniju Marinu čija vrijednost je 1,50 milijuna eura.

Velike probleme momčadi Igora Jovićevića radit će i sjajni krilni napadač Batista Meier koji je zabio tri gola u tri utakmice, no još nije skupio minute za prvu momčad u Bundesligi.

Dakako, ni tu nije kraj. Ima i jedan mladić imena Malik Tillman (17) koji je zadivio brojne njemačke skaute, a u juniorskom prvenstvu je utrpao 11 golova u 14 utakmica.

Foto: Markus Gilliar/DPA/PIXSELL

Tu je još i golman Lukas Schneller (18), a glavna osovina ove reprezentacije je kapetan i stoper Flavius Daniliuc.

Naravno, i Dinamo imma svoje adute za ponuditi, ali ova momčad Bayerna izgleda baš moćno. Napad im je uvjerljivo najjači, ali ima tu sjajnog materijala i na drugim pozicijama. Pa nisu završili pukom slučajnošću u Bayernu.

Bit će teško, ali nadamo se da 'modri' mogu ponoviti prošlogodišnji uspjeh i izboriti četvrtfinale Lige prvaka. Susret će se igrati u Münchenu 3. ili 4. ožujka.