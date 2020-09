'Strašno sam se uplašio potresa u Zagrebu, još imam traume...'

Radi jednostavne stvari, ali radi ih savršeno. Taj savjet dao mi je Mirko Filipović i nikad ga neću zaboraviti. Cro Copova dvorana najbolja je za teškaše, tamo sam se razvio, priča nam MMA borac Satoshi Ishii

<p>Pandemija korona virusa zakočila je društveni život, ali i sport. Ipak, ovih dana sve se polako vraća u normalu, koliko je to moguće, a posebno se to odnosi na MMA.</p><p>Strašan posao napravio je <strong>Dana White</strong> s UFC-om, KSW je borbe održavao u specijaliziranom studiju uz ograničen broj gledatelja, u dvorani ATT-a <strong>Dražen Forgač</strong> uspio je održati FNC i dva četvrtfinala Armagedona, a dobru priredbu moći ćemo pratiti i u subotu u Njemačkoj (RTL 2). Na EMC-u 5 u Düsseldorfu borba večeri bit će ona između hrvatskog MMA teškaša<strong>Satoshija Ishiija</strong> (33) i Britanca <strong>Stuarta Austina</strong> (32).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Satoshi Ishii trenira s djecom</strong></p><h2>'Potresa sam se strašno uplašio'</h2><p>- Baš sam sretan što sam dobio priliku ponovno ući u ring, unatoč ovoj situaciji oko korone. O protivniku ne znam puno, ali od svog plana borbe ne odstupam nikad. Naravno da su mi nedostajale borbe tijekom korone, ali trenirao sam redovito. Teško mi je reći koliko sam napredovao kroz treninge, vidjet ćemo na borbi - kazao nam je Ishii uoči borbe.</p><p>Prisjetili smo se onih teških vremena tijekom karantene. Kao da nam nije bila puna kapa ovog s koronom, a još se na sve nadovezao potres. Mnogi stanovnici Zagreba osjetili su ga po prvi put u životu, ali ne i Ishii. U Japanu su potresi česti, čak vam SMS-om dođe poruka par sekundi prije potresa, pa tko se spasi...</p><p>- Strašno sam se uplašio tijekom potresa. Doživio sam i ranije strašne potrese u djetinjstvu u Japanu, imam traume od toga. Tamo je treslo puno jače nego ovdje, ali i sad sam se jako prepao, ništa vas ne može pripremiti za to. Veliki potres pogodio je Osaku kad sam bio mali, preko 100.000 kuća i zgrada se urušilo - kazao je ljubimac hrvatske publike.</p><p>Potres u <strong>Kobeu</strong>, kako se službeno naziva, jedan je od najrazornijih potresa uopće, a zahvatio je i obližnju Osaku. Zbio se 1995. u 5.46 sati, slično kad i ovaj u Zagrebu. Tlo je podrhtavalo 20 sekundi, a bio je jačine 6,9 po Richteru. Poginulo je 6433 ljudi, a šteta je bila oko 100 milijardi dolara. Ishii i danas ima traume.</p><p>U Hrvatskoj je dobio dva nadimka.</p><p>- Hobit i Domagoj su nadimci koje sam dobio u ovdje. <strong>Stipe Drviš</strong> mi je rekao da izgledam kao <strong>Domagoj</strong>, a Hobit zato jer imam velika stopala - rekao je kroz smijeh.</p><h2>'Pamtim Mirkov savjet'</h2><p>Simpatični Ishii u Hrvatsku je prvi put stigao 2017., a već 2019. dobio je hrvatsko državljanstvo. Nedavno je posjetio Japan te nosi samo pozitivne reakcije.</p><p>- U Japanu sam zadnji put bio u siječnju. Vjerujte, tamo nitko nije ljut što sam uzeo hrvatsko državljanstvo. Svi to gledaju isključivo kao nešto pozitivno jer vide da sam sad sretan. Često su me u Hrvatskoj znali pitati žalim li što sam uzeo hrvatsko državljanstvo... To ne volim, tim pitanjem izražava se nepoštovanje prema Hrvatskoj! Naravno da sam ponosan na hrvatsko državljanstvo.</p><p>Ishii je u Hrvatsku došao nakon dva poraza od <strong>Mirka Filipovića</strong>. Poslao mu je email u kojem ga je pitao može li mu se pridružiti u Zagrebu, a vjerojatno nije ni sanjao da će mu naš najveći MMA borac svih vremena odgovoriti potvrdno.</p><p>- Mirkova dvorana najbolja je za teškaše. Jedan savjet koji mi je dao zauvijek ću pamtiti: 'Radi jednostavne stvari, ali radi ih savršeno'. Takav rad pomogao mi je da izvučem ono najbolje iz seta vještina koji posjedujem.</p><h2>'Janjetina mora ići s rakijom'</h2><p>Ishii je prošao Hrvatsku uzduž i poprijeko, a najviše mu se sviđa u...</p><p>- Zagrebu! To mi je najdraži grad u Hrvatskoj. Ovo ljeto bio sam u Tisnom na odmoru četiri dana. I tamo mi je bilo krasno, uživao sam u hrani i upoznao sam puno novih prijatelja, jedva čekam otići tamo opet - kaže nam hrvatski borac.</p><p>I za kraj, janjetina ili sushi?</p><p>- Ajoooj, volim i jedno i drugo. Janica (tako zove janjetinu, op. a.) je vrhunska. Ne mogu izabrati, ali može oboje uz rakiju! - nasmijao nas je simpatični Satoshi.</p>