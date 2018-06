Strava u Barceloni: Mladi vozač poginuo tijekom moto utrke

Mladi motociklist Andreas Perez (14) preminuo je nakon nesreće tijekom druge utrke španjolskog Moto3 prvenstva u Barceloni.

Mladi Španjolac sudjelovao je s još nekoliko vozača u velikom sudaru u petom zavoju. Na mjestu nesreće primio je medicinsku pomoć, ali nije preživio.

- Andreas Perez prevezen je u bolnicu sa vrlo ozbiljnim ozljedama mozga i vrlo brzo nakon toga je proglašen klinički mrtvim - priopćila je njegova momčadi Avintia Academy, piše motorsport.com.

- Iako je njegovo srce i dalje kucalo, usprkos mnogim naporima doktori nisu mogli spasiti njegov život. Andreas nije mogao dobiti ovu utrku. Ovo su vrlo teški sati za sve članove momčadi. Uz njegovu smo obitelj od prvog trenutka u ovim teškim trenucima - dodali su.

We're very sad to hear that Andreas Perez, Barry's teammate has passed away after a crash yesterday during the second CEV Moto3 race in Barcelona. We send all our support to his family, his friends and to the team Reale Avintia Racing. Rest in peace Andreas 💙🙏 #77 pic.twitter.com/SbsBTYAskB