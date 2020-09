\u010cak su i igra\u010di s travnjaka u \u010dudu i nevjerici gledali \u0161to se doga\u0111a. Situacija se smirila, ekipa je odradila posao do kraja, no fotografije po bh. medijima pokazuju da je jedan od snimatelja zavr\u0161io s modricama na ruci. Sigurno je da \u0107e se i \u010celik oglasiti na ovaj incident.

<p><strong>Čelik </strong>je u derbiju petog kola <strong>Kantonalne lige ZDK</strong> slavio u gostima protiv ekipe <strong>Žepča </strong>s 2-0. Utakmicu je zasjenio užasan događaj u snimateljskoj kabini u kojoj su dečki iz Čelika dobili batine uz salve psovki i uvreda.</p><p>Zeničani su nakon ovog derbija ostali jedina neporažena momčad u ligi jer je uoči iste Žepče također bilo bez poraza. No, golovima Popovića i Kolića Čelik je ostao sam na vrhu.</p><p>Poznato je da navijači Čelika na službenoj YouTube stranici kluba mogu gledati prijenose svog kluba. Čelik se i danas pobrinuo te je poslao ekipu u Žepče kako bi osigurali prijenos budući da se utakmice u BiH još uvijek igraju pred praznim tribinama.</p><p>A u 58. minuti dogodile su se nemile scene u kabini gdje su bili snimatelji Čelika. Nepoznata skupina upala je u kabinu, krenula vrijeđati snimatelje i psovati ih, a sve je završilo fizičkim nasiljem i ekipa Čelika izvukla je deblji kraj.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Napadnuti snimatelji u live prijenosu</strong></p><p>Čak su i igrači s travnjaka u čudu i nevjerici gledali što se događa. Situacija se smirila, ekipa je odradila posao do kraja, no fotografije po bh. medijima pokazuju da je jedan od snimatelja završio s modricama na ruci. Sigurno je da će se i Čelik oglasiti na ovaj incident.</p>