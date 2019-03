Strava u Napulju: Dobio udarac u glavu pa se odjednom srušio

Napoli je u 28. kolu Serie A svladao Udinese 4-2, no na utakmici je najmanje bio bitan rezultat.

Golman napuljskog kluba David Ospina u 4. minuti je od napadača Udinesea Ignacija Pussetta dobio udarac u glavu te je zbog toga nosio povez, a onda se u 40. minuti utakmice odjednom - srušio! Nekoliko trenutaka je prošlo dok prisutni nisu shvatili što se događa, a potom mu je pružena prva pomoć.

Praying for David Ospina's quick recovery. He has been taken to the hospital after collapsing on the pitch today following a head injury. pic.twitter.com/kYsWfbUEfY