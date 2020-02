Strava u Nascaru: Odbacili ga u zid s 300 km/h pa se zapalio

Vozač Nascara Ryan Newman (42) teško je ozlijeđen u nesreći koja se dogodila na utrci Daytona 500 koju je otvorio predsjednik SAD-a Donald Trump.

Newman je bio u vodstvu neposredno pred ciljem kad je izgubio kontrolu nad autom u kontaktu s drugim natjecateljem i pri brzini od 300 kilometara na sat udario u zid.

Here is the final lap of the Daytona 500 in which Ryan Newman's car was flipped at the line.



