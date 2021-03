Krenuo je prema protivniku, no prema njemu je velikom brzinom došao pak koji ga je pogodio u glavu. Odbacio je palicu, uhvatio se za glavu i pao na led, a nedugo nakon toga je pao u nesvijest.

Tri dana liječnici su se borili za život mladog ruskog hokejaša Timura Fajzutidinova (19), no nažalost preminuo je danas od posljedica teških ozljeda glave. Jedan mladi život je ugašen.

Stravična ozljeda dogodila se na utakmici mlade momčadi Dinama iz Sankt Petersburga protiv Lokomotiva kada je Timura tijekom jednog duela pak pogodio u glavu. Ozljeda prvotno nije izgledala tako ozbiljno, no udarac je bio jak i iz same blizine. Imao je kacigu na glavi, ali ona pokriva samo područje do nosa i pak ga je pogodio u nezaštićeni dio.

Fajzutidinov je bio na nogama, uhvatio se za glavu, no nedugo nakon toga pao je u nesvijest. Liječnici su ubrzo uletjeli na led, mobilizirali su mu vrat te su ga odvezli u bolnicu.

Video je uznemirujućeg sadržaja, a možete ga pogledati OVDJE.

Zadobio je teške ozljede na području glave, liječnici su mu se tri dana borili za život, ali nažalost, nije mu bilo pomoći. Tijekom utorka su samo mogli konstatirati smrt.

Oglasio se i njegov klub Dinamo.

- Preminuo je branič Dinama Timur Fajzutidinov. Moskovski Dinamo izražava sućut Timurovoj obitelji i prijateljima, članovima njegovog tima i navijačima iz Sankt Peterburga. Timur Fajzutidinov ozlijedio se 12. ožujka u Jaroslavlju tijekom utakmice protiv Lokomotiva. Pak ga je pogodio područje glave, a igrač je hospitaliziran u teškom stanju. Liječnici su se tri dana borili za njegov život.

Za mladu momčad Dinama odigrao je preko 200 mečeva, a utakmice sljedećeg kola u juniorskoj ligi i KHL-u će početi s minutom šutnje u znak sjećanja na njega.