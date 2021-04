Dok se Ilkay Gündogan previjao po travnjaku, a Idrissa Gueye gestikulirao da nije ništa napravio, nema tog Hrvata kojem misli nisu otišle na onaj prokleti 23. veljače 2008. godine kada je Eduardo Da Silva vrištao od bolova.

Tada je Martin Taylor slomio Eduardu lijevu nogu i uništio jednu potencijalno veliku karijeru jer Dudu nakon ozljede više nije bio isti, a Gündogan je imao ogromnu sreću što se i njemu to nije dogodilo.

Manchester City je nakon preokreta pobijedio PSG 2-1 u prvom susretu polufinala Lige prvaka golovima De Bruynea i Mahreza dok je za PSG zabio Marquinhos, no sjajnu utakmica zasjenio je stravičan start igrača PSG-a Idrissa Gueyea koji je pocrvenio u 77. minuti. Veznjak Cityja Gündogan imao je loptu, Gueye se zaletio u njega i džonom pogodio njegov gležanj.

Vrisnuo je njemački nogometaš iz sveg glasa, a igrači Cityja okružili suca Felixa Brycha tražeći crveni karton. Gueye se čudio, smatrao je da nije ništa loše napravio iako je protivniku skoro slomio nogu, a njemački sudac mu je pokazao samo žuti karton. Sreća da je tu VAR koji je odmah reagirao i jasno dao do znanja Brychu da je to krvnički start koji zaslužuje crveni karton. Ma i više od toga.

Bio je to krvnički start i izraz nemoći u trenucima dok je engleski klub u potpunosti dominirao. U ovakvim duelima noga puca kao grančica jer bio je to udarac na sami zglob, no njemački nogometaš imao je jako puno sreće.

Video pogledajte OVDJE.

Eh, da je bar i Eduardo tog dana imao sreću uz sebe. Samo nebo mu je bilo granica...