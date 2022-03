Stravičan pad na Planici: Mladi Slovenac izgubio kontrolu pa teško pao. Klizio niz cijelu stazu

Letite brzinom od 90 km/h, ispod vas je predivan krajolik pokriven snijegom, a masa ljudi vam kliče. Sve je to divno i krasno, ali jedan pogrešan pokret u zraku može donijeti teške posljedice. Upravo zbog toga su skijaški skokovi, po mnogima, najopasniji i najzahtjevniji sport.

Nažalost, to je na svojoj koži osjetio mladi Slovenac Timotej Jeglić (19). Ovaj vikend je na slovenskoj Planici na rasporedu završnica Svjetskog kupa, a Jeglić je teško stradao tijekom testiranja skakaonice. Tek što se spustio i vinuo u zrak, mladi Slovenac izgubio je kontrolu te pri velikoj brzini teško pao na stazu. Klizio je praktički sve do dna staze kada su do njega dotrčali liječnici.

Neko vrijeme ukazivali su mu pomoć pa ga prevezli u bolnicu. Izgledalo je stravično. Jeglič se nije micao. Zavladala je tišina na popularnoj skakaonici. I dalje nije poznato u kakvom stanju je mladi Timotej i kakve ozljede je pretrpio. Nadamo se samo da nije teže stradao.

Upozoravamo kako je video uznemirujućeg sadržaja, a ožete ga pogledati OVDJE.

Nažalost, i prije godinu dana na istoj skakaonici sve je zgrozio pad norveškog skakača Daniela Andrea Tandea. Tande se spustio niz liticu no pri samom doskoku izgubio je kontrolu nad skijama i pao na glavu na samom početku prijeloma doskočišta na velikanki na Planici pa se prevrtao sve do samoga cilja.

Izgledalo je strašno, Norvežanin se nije micao i bio je bez svijesti, a ostali natjecatelji od šoka nisu mogli gledati što se događa. Ubrzo je došla hitna koja ga je mobilizirala i prevezla u bolnicu. Dijagnosticiran mu je lom vratne kralježnice, a liječnici su ga stavili u induciranu komu kako bi se smanjila potencijalna oštećenja na mozgu. Nakon nekoliko dana se probudio iz kome, posvetio oporavku pa se početkom ove sezone vratio skokovima.

Nažalost, ovakve nesreće su česte u ovome zimskom sportu i to je veliki rizik za sve koji se bave skijaškim skokovima. Prije nekoliko godina austrijski skakač Lucas Müller ostao je paraliziran nakon što je prilikom jednog pada u austrijskom Kulmu slomio kralježnicu između šestog i sedmog kralješka.

Najčitaniji članci