<p>U tjednu u kojem su trebale početi Olimpijske igre u <strong>Tokiju</strong>, <strong>Human Rights Watch</strong> je objavio izvještaj o fizičkom, seksualnom i verbalnom zlostavljanju mladih japanskih sportaša od strane svojih trenera.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ogi Vukojević bio je optužen za obiteljsko nasilje</strong></p><p>Izvještaj pod naslovom "Dobio sam toliko udaraca da ih ne mogu nabrojati - zlostavljanje djece sportaša u Japanu" dokumentira niz različitih načina zlostavljanja koja trpe djeca u japanskom sportu. Više od 800 sportaša iz 50 sportova, uključujući olimpijce i paraolimpijce, sudjelovalo je u istraživanju provedenom između ožujka i lipnja.</p><p>U izvještaju se navodi kako su mali sportaši udarani po licu, zatim nogama, raznim predmetima poput palica, reketa ili bambusovih štapova, davljeni, lišeni vode, te seksualno zlostavljani i uznemiravani.</p><p>Kao rezultat zlostavljanja su zabilježeni primjeri depresije, doživotne traume, a nažalost, neki od sportaša su počinili samoubojstvo nakon što su pretrpjeli zlostavljanje.</p><p>"Sudjelovanje u sportu trebalo bi djeci pružiti radost igranja, kao i priliku za fizički i mentalni razvoj i rast", navodi se u izvješću.</p><p>"Međutim, u Japanu su nasilje i zlostavljanje često dio iskustva djeteta sportaša. Kao rezultat toga, sport je bio uzrok boli, straha i nevolja puno previše japanske djece."</p><p>Sportaši s kojima je Human Rights Watch razgovarao opisali su kulturu nekažnjavanja trenera koji zlostavljaju.</p><p>Japan je uveo reforme usmjerene na uklanjanje fizičkog kažnjavanja u sportu, poznatog kao "taibatsu", no Human Rights Watch utvrdio je da su te reforme neobavezne "smjernice" umjesto pravila, te da je napredak "neujednačen i nije nadziran, kao i da ne postoji obvezno izvještavanje o pritužbama zbog zlostavljanja.</p><p>"U našem izvješću pokazujemo da reforme provedene u 2013. nisu obvezne i nisu provedene", rekla je direktorica Human Rights Watcha Minky Worden za Deutsche Welle.</p><p>"Sve dok sportski savezi i škole štite trenere nasilnike, djeca neće biti sigurna," dodala je.</p><p>Međunarodni olimpijski odbor (MOO) je priznao izvještaj Human Rights Watcha poručivši kako su "zloupotrebe bilo koje vrste suprotne vrijednostima olimpizma, koji poziva na poštovanje svih u sportu."</p><p>"Svi članovi društva jednaki su u pravu na poštovanje i dostojanstvo, kao što svi sportaši imaju i pravo na sigurno sportsko okruženje - ono koje je pošteno, pravično i bez bilo kakvih oblika uznemiravanja i zlostavljanja," naveo je MOO.</p><p>Olimpijske igre u Tokiju trebale su se održati od 24. srpnja do 9. kolovoza ove godine, no zbog pandemije koronavirusa pomaknute su za godinu dana</p>