Stravične prijetnje nogometašu Hajduka! Sprejem išarali kuću

Napadač Hajduka Marin Jakoliš našao se na udaru nezadovoljnika iz navijačkih redova nakon utakmice protiv Lokomotive koji su mu ostavili jezivu i vulgarnu poruku na obiteljskoj kući

<p>Pod okriljem noći na utorak na obiteljskoj kući Jakoliševih u šibenskom predjelu Crnica osvanuo je natpis neprimjerenog i vulgarnog sadržaja kojim se vrijeđa i prijeti nogometašu Hajduka <strong>Marinu Jakolišu</strong> (23).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Išarali kuću Marina Jakoliša</strong></p><p>Zasad je nepoznato tko je počinitelj, no prema sadržaju natpisa jasno je da riječ o članu navijačkih krugova koji je nezadovoljstvo Jakoliševom igrom izrazio na krajnje neprihvatljiv način.</p><p>Jakoliš je došao u Hajduk prošlo ljeto, odigrao je 16 utakmica i nije zabio gol, što mu navijači zamjeraju, pogotovo nakon promašene stopostotne prilike protiv Lokomotive. Ipak, ovakav način komunikacije je za svaku osudu. Nadamo se kako će policija identificirati počinitelja i privesti ga pravdi.</p><p>Službeni Hajduk najoštrije je osudio ovaj događaj.</p><p><em>Svjesni smo da rezultati momčadi u posljednja dva susreta nisu na razini kakvu Klub zaslužuje. No, to ne daje nikome za pravo da dovodi u pitanje osobni integritet i sigurnost bilo kojeg igrača ili pojedinca u Klubu. HNK Hajduk najoštrije osuđuje bilo kakvu prijetnju na osobnoj razini i napravit ćemo sve što je u našoj moći da zaštitimo svakog igrača od bilo kojeg oblika nasilja i napada ovakve vrste.</em></p><p>Sporan natpis ubrzo je uklonjen.</p><p>- U utorak oko 11 sati zaprimili smo prijavu da je na kući 55-godišnjaka netko oštetio fasadu ispisivanjem grafita crnim sprejem te bušenjem nekoliko rupa tvrdim predmetom. S obzirom na to da je prijetnju nepoznata osoba, ili više njih, uputila sinu obitelji koja je vlasnik kuće, prijavu prijetnje morao bi izvršiti on sam - rekla nam je <strong>Marica Kosor</strong>, glasnogovornica PU šibensko-kninske, i dodala:</p><p>- Zasad nam se u šibensku policiju nitko nije javio, no s obzirom da sin živi u Splitu, moguće je da je prijetnja tamo prijavljena. Neovisno o tome, mi ćemo provesti izvid zbog oštećenja tuđe stvari i prijetnje te pokušati rasvijetliti sve okolnosti i pokušati pronaći počinitelja.</p>