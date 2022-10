Stric i otac pohvalili su Roka: Na pripremama je bio dobar pa ga Salzburg nije dao na posudbu

Imao sam mnogo ozljeda u karijeri pa sam morao prestati. Otišao sam u druge poslove, bavio sam se s vodom i barovima, ali i dalje pratim nogomet, započeo je strijelac igrač koji je zabio gol u zadnjoj gostujućoj pobjedi Dinama u Ligi prvaka protiv Ajaxa (0-1) i to još u sezoni 1998/99. Riječ je o Josipu Šimiću (45), stricu napadača RB Salzburga Roka (19).

Tad mu je kapetan bio brat Dario (46) čiji je sin protiv Dinama krenuo s klupe. A legenda hrvatske nogometne reprezentacije prokomentirala nam je susret ispred stadiona u Salzburgu.

- Bit će zanimljivo vidjeti dva stila. Nadamo se da će Dinamo odigrati dobru utakmicu i da će tu iznenaditi Salzburg. Dinamo će se vjerojatno zatvoriti i čekati u polukontrama, a sigurno će imati 'modri' dosta prostora - rekao je Dario pa se osvrnuo na sina:

- Roko je dobro, mlad je, ima vremena. Više je napravio nego što se očekivalo. Još malo brka pojmove, igrao je jako puno. Ako u mjesec dana ne igraš dvije utakmice, to ne znači da ne igraš. Igrao je jako dobro u pripremama pa ga nisu htjeli pustiti upravo iz tog razloga. I mene je iznenadio kako je igrao za mladu reprezentaciju, ni u najljepšem snu nisam očekivao da bi se mogao ovako razviti. Visok nivo, velika konkurencija, velika je to stvar za mladog igrača.

A dok mu je stric završio na nekim drugim poslovnim poljima zbog ozljeda, od Roka se očekuje ipak nešto mnogo veće.

- Roko je malo drugačiji tip igrača, puno je viši i bolji je u 16 metara od mene. Ja sam bio druga špica, a on živi da zabije gol i ima sreće da je u timu koji je cijeli mlad. Jako se dobro ponaša, dobro trenira i čeka svoju šansu. Možda da je za nijansu brži, ali on to kompenzira s drugim stvarima. Ima sve karakteristike da se razvije u klasnog napadača. Siguran sam da će to napraviti, ali ne danas, jer mi navijamo za Dinamo. Malo mi je žao što nije došao u Dinamo - zaključio je Josip.

