Dinamo je konačno bio pravi, većim dijelom utakmice "modri" su bili jako dobri. Ma baš su se napalili na ovu utakmicu, to se osjetilo od prve minute, kaže nam Hrvoje Štrok (40).

Ikona HNL-a, veznjak s 305 prvoligaških utakmica u nogama (igrao za Zagreb, Dinamo, Inter i Rijeku), za 24sata iznosi svoje viđenje jučerašnjeg derbija.

- No, to je nogomet. Dinamo mi je djelovao jako dobro, uvjerljivo, ali onda se sve promijenilo poslije isključenja Ristovskog. Osijek je do tada bio "tanak", imao neke prilike, a onda preuzeo kontrolu utakmice. I treba biti iskren, Dinamo je onda spašavao sjajni Dominik Livaković - kaže Hrvoje Štrok, pa nastavlja:

- Čime me Dinamo najviše iznenadio? Bili su agresivni, žestoki, uvijek prvi na odbijenoj lopti. Rekao bih kako su Osijek pobijedili njihovom taktikom. I Nenad Bjelica je kasnije priznao, poručio kako se u ovakvim utakmicama uvijek nešto pita i Dinamo. Zagrepčani su se baš napalili, zasluženo dobili ovu utakmicu.

A junak utakmice je...?

- Ma Mislav Oršić. Opet je svojim golom riješio utakmice, cijelo vrijeme je po svojoj lijevoj strani radio probleme Igoru Silvi. Očito mu idu ove velike utakmice protiv Hajduka ili Osijeka, ma to je očekivano, on je dokazana klasa i hrvatski reprezentativac. Ovo je po meni nekih 75 minuta bila jednosmjerna utakmica, ali onda je na visokoj razini bio i Dominik Livaković.

No, Štroka se dojmio još jedan dinamovac...

- Gledajte, osjeti se kada Dinamo ubaci u "višu razinu", kada zaigra brže. A u takvoj se igri sjajno snalaze Petković, Majer, Oršić, pa i Ivanušec. Ma Ivanušec je stvarno odigrao dobru utakmicu, odličan je u situacijama "jedan na jedan", svaka mu čast. Osijek je dobar, a kad se još malo uštimaju, bit će to jako dobro.

Kako ste u derbiju doživjeli Osijek?

- Uh, oni napreduju velikim koracima. Sjetite se onih godina kada su se borili na dnu ljestvice, a sada su u ravnopravnoj borbi za naslov prvaka. Imaju svoj stil igre, često pobjeđuju 1-0, znaju igrati na rezultat. I ta borba za naslov će biti "čupava" do samog kraja, pa igra se još 15 kola. Osijek ima ambiciju, novi igrači su se snašli pod vodstvom Nenada Bjelice, a opet gledao sam ih protiv Istre gdje su malo nezasluženo slavili. Rezultat ih mazi, to je važno.

Štrok je nastavio:

- Dinamo je iskusniji u ovakvim utakmicama, to se vidi, osjeti se. Nije se isto boriti za naslov ili za ostanak. Osijek je jako dobra momčad, ali u prvom poluvremenu ih nije bilo nigdje. No, derbi je bio sjajan, bio je gušt za gledati. I suđenje je bilo OK, Ivan Bebek je naš najbolji sudac, sve je odradio bez problema, hvala Bogu.

U svom debiju za Dinamo pocrvenio je Ristovski.

- Ma on će sigurno biti veliko pojačanje za Dinamo, pratio sam ga još u Rijeci gdje je uz Josipa Mišića bio jedan od najboljih igrača momčadi. Iza sebe ima iskustvo igranja u Sportingu, bio je u velikom klubu, i protiv Osijeka je do isključenja pokazao kako će biti pravo pojačanje - završio je Štrok.