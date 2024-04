Štrokova Kustošija opet 'trpa', zabio i Ukrajinac iz Šahtara, a briljira Hajdukov 16-godišnjak!

Nakon što su kadeti Dinama osvojili naslov, isto spremaju i juniori, koje vodi Ivica Banović. Nakon 23 kola imaju devet bodova prednosti ispred Hajduka i deset ispred Lokomotive, tako da se mora dogoditi pravo čudo da im izmakne naslov, kojeg brane iz prošle sezone. Dinamo ovo kolo nije igrao, slijedi im susret 29. travnja protiv Gorice.

U posljednja dva kola briljira Šrokova Kustošija, koja je u dvije utakmice zabila osam golova. Nakon što su Osjieku utrpali pet komada, pobijedili su Mladost Ždralove 3-0. Golove su zabili i Niko Tomašević, Frane Runjić i Danylo Riabets. Potonji je Ukrajinac, rođen u Novgorodu, a igrao je za Šahtar iz Donjecka. Ima 18 godina, a u Hrvatsku je došao u RNK Split, s kojim je imao potpisan stipendijski ugovor, a igrao je i za juniore i seniore Splita. Niko Tomašević, strijelac prvog gola, ima tek 16 godina i bio je uvjerljivo najmlađi igrač na travnjaku. Niko je u Kustošiju došao iz Dinama, zajedno s Lovrom Chelfijem, također velikim talentom.

Nakon što je u borbi za drugo mjesto pobijedio Lokomotivu Hajduk je kiksao u Varaždinu, odigravši 1-1. Vodili su Spličani golom Brune Durdova, Hajdukovog vrhunskog talenta. Riječ je o igraču o kojem priča cijela Dalmacija, u kadetima je bio najbolji igrač, a bio je priključen i seniorskoj momčadi.

Igra lijevom nogom, odličan je u igri jedan na jedan, a nogometne gene vuče od oca, Mate koji je žario i palio u niželigaškim klubovima, od Solina, Mosora prekoTrogira. Bio je klasična desetka a stariji očevici kažu da je Bruno isti tata. Kako je je najstariji brat Toni diplomirani farmaceut, a srednji Marino studira politologiju i novinarstvo u Zagrebu, netko je morao nastaviti nogometnu tradiciju.

Bruno je srednja škola, a kako igra, teško da će uz nogomet uspjeti izgurati fakultet. I tako je Hajduk poveo golom mladog Kaštelanina, a Varaždin je izjednačio Filip Hrženjak. Inače, mladi Hrženjak je u prošlosti žario i palio na školskim natjecanjima, gdje je zabijao po šest golova na utakmici i bio daleko najbolji igrač osnovne škole.

I dok seniori Rijeke vode na tablici, juniori redaju poraz za porazom. Ovaj 4-0 od Sesveta im je četvrti zaredom. Prije toga izgubili su od Osijeka, Mladost Ždralova i Varaždina. Radi se o generaciji koju vodi Goran Gajzler, trenutno su peti na tablici, a za vodećim Dinamom zaostaju 24 boda. Morat će Rijekini skauti malo bolje "šarati" po Kvarneru jer četiri uzastopna poraza, a da to nisu od Dinama, Hajduka ili Lokomotive, ozbiljno je upozorenje.

Posljednja Cibalia, koja nema pobjedu od 28. listopada prošle godine, kada su pobijedili Goricu 1-0, bila je nadomak senzacije. Porotiv Rudeša su vodili 1-0 do 85. minute,kada im je zabio Josip Perković. No, Vinkovčani u 87. minuti imaju penal, a Ivan Malovan zabija za 2-1. I kad su se već ponadali da će do pobjede nakon 177 dana, razočarao ih je Jan Abramović u sudačkoj nadoknadi.

Priliku za prvu pobjedu imat će sljedeće kolo, kad gostuju u Puli kod Istre.

Prva NL juniori, 24. kolo: