ŠTRUMPFOVI DINAMOVCI Ovo je novi grafit Boysa, pogledajte ga

UTRKA U NJEMAČKOJ
VIDEO Kratke noge, velika trka: Jazavčari pokazali svoju brzinu
Utrka jazavčara u Münchenu u nedjelju, 18. listopada, okupila je brojne vlasnike i njihove kratkonoge ljubimce. Uz glasno navijanje, poslastice i omiljene igračke, psi su jurili odvojenim stazama dugima 40 metara, raspoređeni u težinske kategorije. Organizatorica Denise Wenzel-Hinte kaže da događaj postaje sve popularniji: prije četiri godine imali su jednog izlagača i 30 pasa, a danas sa 150 izlagača ispunjavaju cijeli Motorworld. No jazavčari su poznati po tvrdoglavosti, pa vlasnicima nije preostalo drugo nego nadati se da će obećana nagrada njihove ljubimce dovesti do cilja.
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Utrka jazavčara u Njemačkoj
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Video: 24sata/Reuters
'PROMIJENILA JE BOJU'
VIDEO Meksikanci prosvjedovali zbog loše kvalitete vode
Stotine ljudi izašle su na ulice meksičke Guadalajare zbog vode koja je promijenila boju i ima odvratan miris. Prosvjednici su guverneru i drugim dužnosnicima na transparentima nacrtali svinjske uši i njuške te ih optužili da ne rješavaju problem. U analizi vode otkrili su olovo, živu....
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Prosvjed u Meksiku
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Video: 24sata/Reuters
VELIKA PROCESIJA
VIDEO Tisuće vjernika u Peruu molilo za Papin brzi oporavak
Tisuće vjernika okupile su se u glavnom gradu Perua na tradicionalnoj procesiji Gospodara čuda, najvećoj vjerskoj proslavi u zemlji. Mnogi su pritom molili za zdravlje pape Lava XIV. i njegov što brži oporavak
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Tisuće ljudi sudjeluju u peruanskoj procesiji Gospodina čudesa
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Video: 24sata/reuters
AMBICIOZNA MISIJA
VIDEO Japan kreće na veliku misiju, žele prvi vratiti uzorke s Marsova mjeseca Fobosa
Japan u utorak planira lansirati misiju MMX, kojom želi prikupiti uzorke s Fobosa, jednog od Marsovih mjeseca, i vratiti ih na Zemlju do 2031. godine. Rover Idefix analizirat će njegovu površinu, a uzorci bi znanstvenicima mogli pomoći otkriti kako su nastali Marsovi mjeseci i kakva je bila rana povijest Crvenog planeta. Misija bi trebala trajati oko pet godina, a njezini rezultati mogli bi rasvijetliti i je li materijal od kojeg je Fobos nastao potekao s Marsa ili iz svemira.
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VIDEO Dinamo je u Koprivnici demolirao Slaven! Nemilosrdni Beljo nastavio je nemilo 'trpati'
Dinamo je u 10. kolu HNL-a pobijedio Slaven Belupo 5-1 u Koprivnici. Dani Rodriguez načeo je domaćine u 16., a Dion Drena Beljo s dva gola, u 31. i 41. minuti, odveo je Zagrepčane na 3-0. Mersinaj je u 45. minuti smanjio zaostatak. U nastavku su pobjedu Dinama potvrdili Miha Zajc pogotkom u 65. minuti i Niko Galešić šest minuta poslije. Momčad Marija Kovačevića dominirala je protiv nemoćnog Slaven Belupa Silvija Čabraje
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Sažetak Slaven Belupo-Dinamo
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Video: MAXSport/Hrvatski Telekom