ŠTRUMPFOVI DINAMOVCI Ovo je novi grafit Boysa, pogledajte ga

AMBICIOZNA MISIJA

VIDEO Japan kreće na veliku misiju, žele prvi vratiti uzorke s Marsova mjeseca Fobosa Japan u utorak planira lansirati misiju MMX, kojom želi prikupiti uzorke s Fobosa, jednog od Marsovih mjeseca, i vratiti ih na Zemlju do 2031. godine. Rover Idefix analizirat će njegovu površinu, a uzorci bi znanstvenicima mogli pomoći otkriti kako su nastali Marsovi mjeseci i kakva je bila rana povijest Crvenog planeta. Misija bi trebala trajati oko pet godina, a njezini rezultati mogli bi rasvijetliti i je li materijal od kojeg je Fobos nastao potekao s Marsa ili iz svemira.