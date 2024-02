Strupar: Fekir nije znao kamo bi trčao! Scoria: Najboljeg igrača uopće nisu prijavili za Europu!?

Baš utakmica kakva je Dinamu trebala. Velik protivnik, pobjeda u Sevilli, a imam dojam da je svaki igrač pretrčao kilometar-dva više od domaćina, kao da su "plavi" bili motiviraniji.

Tako je Dinamovu pobjedu 1-0 u Sevilli vidio Branko Strupar u studiju Arena Sporta.

Pokretanje videa ... 00:59 slavlje sjevera na maksimiru | Video: Ante Buškulić/24sata

I njega je rezultat iznenadio.

- Dobro su dinamovci stajali, zatvorili su, suzili prostor, Fekir je djelovao izgubljeno, nije znao kamo bi trčao, gdje otvarao, a to je zasluga Dinama. Rezultat je vrhunski, ali nije gotovo, Betis nekim promjenama može biti opasan, čak jednostavnije igra u gostima.

Osvrnuo se i na neke igrače:

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

- Hoxha je odigrao jednu od najvećih utakmica u karijeri, trudio se, pomagao obrambeno, a naprijed... Dinamo se općenito koncentrirao na defanzive zadatke, a naprijed što bude. Betis je opasan bio jedino iz prekida.

Strijelac je bio Bruno Petković iz penala.

- Petković je izveo savršen penal! Ja sam bio napadač i pucao sam penale te znam da takvom snagom pogoditi 'malu mrežicu' je jako teško, i to je 99 posto gol. Dinamo je namirisao krv. Imam dojam, kao i svi, da je Dinamo otišao na streljanu, samo da se ne vrate s tri, četiri komada u mreži. Ali uvijek se čeka jedna utakmica koja mijenja tijek sezone. Bilo je dosta prigovora da nisu dobro ušli u nastavak sezone, sad je došla utakmica protiv najjačeg suparnika na papiru, španjolskoga kluba i Dinamo je pobijedio. Sad treba dobiti Varaždin pa od ponedjeljka mobilizacija za uzvrat. Ne mogu oni napraviti neke drastične promjene, ali oprez je nužan jer lakše igraju u gostima.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Uz njega je sjedio i Elvis Scoria, koji je naglasio:

- Betis nije htio Dinamu dopustiti kontre i polukontre i očekivao je da će pojedinačnom snagom zabiti gol. Ne samo da to nije uspio nego su i pogriješili skriviši penal i Dinamo je pobijedio. Betis nije mogao promijeniti tijek utakmice. Fekir se vraća nakon osam mjeseci stanke zbog ozljede križnog ligamenta, lijeva strana Betisa nije toliko kvalitetna, a Dinamo je igrao koncentrirano, dobro, duplirali su, Theophile i obrana odigrali su na visokom nivou, a Mišić i Petković dali su snagu više, plus Baturina. Odigrali su baš kako treba protiv Betisa, koji je kalkulirao, očekivao da će držati sve pod kontrolom. Treba imati i malo sreće da ona lopta pogodi stativu, ali sreću zaslužujete.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL (ilustracija)

Što može biti drugačije u uzvratu?

- Betisu fali puno kvalitetnih igrača i u Maksimiru će krenuti od prve minute kako bi okrenuli rezultat. Vrlo su opasni u prekidima i to "plavi" moraju pripaziti, ali to su im bile jedine šanse, sve ostalo Dinamo je zatvorio. Čak su navijači izgubili živce i u zadnjih pola sata bilo je puno zvižduka, a Dinamo je napravio što je htio. Nevjerojatno mi je da su doveli Fornalsa pa ga nisu prijavili za Konferencijsku ligu, a najbolji im je igrač, uz Isca. Pa što su ga kupovali onda?! Ovako u uzvratu Pellegrini može ubaciti tek Bakambua, koji se vratio s afričkog Kupa nacija. Morat će krenuti jako u Maksimiru, što će otvoriti puno prostora Dinamu. Bit će to slična utakmica, a Dinamova će obrana morati biti na istom nivou i imat će više prilika iz kontri - rekao je Scoria i zaključio:

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Važna pobjeda za hrvatski nogomet, jer jedino Dinamo već godinama vuče taj koeficijent.