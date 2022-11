Strupar: Odnosi u belgijskoj reprezentaciji nisu dobri, čak će i neki Belgijci navijati za nas!

Belgija? Iskreno, oni mi do sada djeluju dosta razočaravujće, imaju ta tri boda, ali nisu ih ni zaslužili. Dobili su na taj neki čudan način, sretno i spretno Kanadu, a onda izgubili od Maroka. I sada im je dvoboj protiv Hrvatske zadnja šansa, kaže nam Branko Strupar (52).

Bivši reprezentativac Belgije redovito prati sve događaje sa Svjetskog prvenstva u Katru, posebno partije sebi najdražih reprezentacija - Hrvatske i Belgije. Jasno, riječ je o rođenom Zagrepčanu, dečku iz Prečkog, ali i nogometašu koji je svoje sportske snove (nastupe na europskom i svjetskom prvenstvu) ostvario u dresu Belgije.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Branko Strupar dobro poznaje situaciju u belgijskoj reprezentaciji. Thibautu Courtoisu se kao djetetu potpisao na ruku, pa golman Real Madrida danima nije želio prati ruke, dok je i legendarni Vincent Kompany kao dječak u nedavnom filmu za Fifu poručio kako napadača poput Branka Stupara nema u Belgiji.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Hrvatskoj dajem prednost, veliku prednost. Mi smo maestralno odradili utakmicu s Kanadom, dok se Belgijanci muče. Nisu pravi, to se vidi. OK, ne smijemo ih podcijeniti, to može biti "pila naopako", ali pouzdano znam kako su odnosi u njihovom kampu loši. Nema tu tučnjava kao što se piše po raznim medijima, ali odnosi nisu idilični, o tome mi svakodnevno pričaju i belgijski novinari i moji tamošnji prijatelji - kaže nam Branko Strupar, pa dodaje:

- Belgija je reprezentacija s nevjerojatnim pojedincima, njih se ne smije podcijeniti. Hrvatska? Ma mi smo odlični. Još prije ždrijeba sam rekao kako se najviše plašim Maroka, to se i pokazalo istinitim. Ali, bili smo disciplinirani, nismo im dali nijednu priliku. Tu smo uzeli bod, pa lakoćom dobili Kanadu, i u toj se utakmici dizali nakon njihovog ranog pogotka.

Kod Belgije puno toga nije kako treba...

- S kim god pričam, svi su razočarani. Ali, ne i iznenađeni. Kažem, tamo već dulje vrijeme nije dobra situacija, i prije njihovog odlaska u Katar je bilo puno pesimizma oko njihovog nastupa na Svjetskom prvenstvu. Pričam s njihovim novinarima, pa sa svojim prijateljima, svi su razočarani. I svi misle kako ne igraju najbolji, ne igraju im igrači koji su u formi, već oni koji "trebaju igrati". Pa evo, pogledajte, šalju mi poruke i kako će navijati za Hrvatsku.

Foto: MARKO DJURICA

Puno se priča o velikoj svađi Hazarda i Vertonghena...

- Ma atmosfera nije dobra. Imaju svojih problema, nedostaje im Lukaku, E. Hazard im je godinama bio ključan igrač reprezentacije, a sada već dvije-tri godine ne igra na dobroj razini. Još od dolaska u Real Madrid, čovjek je van ritma, van forme. A sjetite se, bio im je prevaga 2018. godine. Znate kako ja to gledam, Belgija godinama ima Courtoisa, Hazarda, De Bruynea i Lukakua, oni su ih doveli do vrha, a sada su Hazard i Lukaku daleko od neke razine.

Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS

Branko Strupar je nastavio...

- Ma ni Kevin De Bruyne ne igra u skladu s očekivanjima. Svi znamo kako on djeluje u Manchester Cityju, ali ovo je druga priča. Drugi svijet. Kevin De Bruyne je "belgijski Modrić", ali to na ovom turniru ne pokazuje. Nije na svom nivou. Vidjet ćemo kako će izgledati protiv nas, koliko će izbornik Martinez napraviti promjena. Ali, Hazard nije na razini, Lukaku je daleko od forme...

Kako vam se sviđa Hrvatska s napadačkim tandemom Livaja - Kramarić?

- Odlično! I baš sam sretan zbog obojice, cijenim ih kao igrače. Uvijek kažem, špicu ne smijemo ocjenjivati prema jednoj utakmici, puno je bilo skeptika oko Andreja Kramarića, a čovjek je razbio Kanadu. Zlatko Dalić je uvođenjem Marka Livaje u početni sastav odlučio pojačati napad, pokazati i igračima kako Hrvatska mora biti napadački orijentirana i to se pokazalo punim pogotkom. Neka njih dvojica "riješe" i Belgiju, nitko sretniji od mene.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Protiv Kanade je briljirao i Mateo Kovačić...

- Mateo Kovačić je vrhunski igrač, u prva dva koraka rješava zahtjevne situacije, otvara prostor, njega je teško čuvati kada lažnjacima prođe suparnike. I čim on krene okomito, mi smo jako opasni. A ako on i protiv Belgije bude na razini, nema straha - pobjeđujemo. Opet, Zlatko Dalić i dečki znaju da sada igraju protiv najjače momčadi na papiru, Belgijcima je ovo utakmica "sad ili nikad". Mi smo ipak u komfornijoj situaciji, dovoljan nam je i bod, ali oprez.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Vaša prognoza?

- Hrvatska je danas bolja momčad od Belgije, u to sam sto posto uvjeren. OK, Belgija ima individualnu klasu, ali Hrvatska je bolji kolektiv, bolja momčad. I vjerujem kako će biti 2-1 za Hrvatsku. Za koga ću navijati? Gledajte, meni je Belgija puno toga dala u sportskom smislu, nikada ne mogu navijati protiv njih, ali ja sam dečko rođen u Zagrebu, sada živim u Zagrebu, mislim da je tu sve jasno - sa smiješkom je završio Strupar.

