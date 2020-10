Strupar: Vlašić je baš čudesan, a Bruni Petkoviću nije bilo lako...

Realno, CSKA je bio bliži pobjedi, ali Dinamo je došao do velikog boda. Wolfsberger je vodeći, ali mislim da "modri" imaju kvalitete da ih dobiju dvaput i to će im praktički osigurati europsko proljeće...

<p>Dva boda nakon dva kola, a <strong>Dinamo </strong>je igrao protiv dva najteža protivnika u skupini. Ovo u <strong>Moskvi </strong>je veliki bod, mislim da bi dinamovci potpisali dva boda nakon prva dva kola, rekao nam je<strong> Branko Strupar.</strong></p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: Reakcije dinamovaca iz Moskve</b></p><p>Bivši napadač <strong>belgijske</strong> reprezentacije je u sezoni 2003/2004. nosio dres kluba iz rodnoga grada. Za Dinamo je zabio sedam golova. Sinoćnju je utakmicu gledao u društvu svojega oca.</p><p>- Treba biti realan i reći da je <strong>CSKA</strong> bio bliži pobjedi. OK, imao je Dinamo dobru priliku na samom početku, neke pokušaje, ali Rusi su baš bili puno konkretniji - govori Strupar i nastavlja:</p><p>- <strong>Nikola Vlašić </strong>je baš postao čudesan igrač. Kad je njemu lopta u nogama, odmah znate da slijedi opasnost. CSKA baš ovisi o njemu, izrastao je u klasu. Svaki potez mu je odličan.</p><p>Imao je naš reprezentativac nekoliko dobrih pokušaja, promašio je jednu veliku priliku, a ostalo mu je obranio kolega iz reprezentacije <strong>Dominik Livaković.</strong> <strong>Bruno Petković</strong> nije bio dobar, jako se mučio, podbacio je.</p><p>- Nije Bruno bio dobar, ali puno je puta bio sam, nije imao pravu pomoć i sam je bio među tri-četiri ruska igrača - stao je u Petkovićevu obranu bivši centarfor maksimirskog kluba i dodao:</p><p>- Dinamo se branio, a onda bi lopte dolazile do Petkovića, a on je bio usamljen. Naravno da on može puno bolje, ali sad mu u Moskvi nije bilo nimalo lako.</p><p>Obrana je i treću utakmicu zaredom bila dobra.</p><p>- Moram istaknuti <strong>Joška Gvardiola</strong>. Samo se nadam da će taj dečko igrati u Leipzigu nakon što ode iz Dinama. Ako se tamo nametne i bude igrao, on će biti branič svjetske klase. Bio je sjajan protiv CSKA - nahvalio je Gvardiola Strupar, koji vjeruje kako zagrebačka momčad može proći dalje.</p><p>- Wolfsberger je prvi, a to nitko nije očekivao. Iznenadili su i CSKA i <strong>Feyenoord,</strong> ali mislim da je Dinamo bolja momčad od njih i da će to pokazati u iduće dvije utakmice. Dva boda nakon dva kola, plus dvije pobjede protiv Austrijanaca, pa Dinamo bi nakon četiri kola bio na osam bodova. Praktički će osigurati europsko proljeće ako dobije Austrijance dvaput, a vjerujem da hoće - rekao je Branko Strupar, koji se osvrnuo i na poraz<strong> Rijeke </strong>u<strong> Nizozemskoj.</strong></p><p>- Očekivao sam više od Rijeke, vidio sam da AZ Alkmaaru nedostaju neki igrači i mislio sam kako to mogu iskoristiti - kaže Strupar i nastavlja s analizom utakmice u Nizozemskoj:</p><p>- Naivno, baš su naivno pali u prvome poluvremenu. Oba su gola naivno primili. Penal je baš bio glupo napravljen, a i kod drugoga gola je obrana potpuno zakazala. Nakon toga nije bilo povratka. AZ je jednostavno prejak, a Rijeka je u jako teškoj skupini.</p>