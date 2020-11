Studeni, ali miriše na proljeće! Dinamo je pomeo i 'pojeo' WAC

Dinamo je nakon četiri kola na osam bodova, četiri je gola zabio, nijedan nije primio. Jedini u Europi. Ovo je bila doista moćna predstava našeg prvaka, Austrijancima su pokazali kako su za klasu bolja momčad

<p><strong>Bruno,</strong> kad te ide u životu, kad si sjajnoj formi, onda udarac petom uđe u gol, kao lani protiv Mađara u Splitu. Kad forma nije takva, kad se mučiš s njom, onda loptu zakucaj u mrežu. Bez pete. Zakucaj. Zakucaj onako kao u drugom poluvremenu, to te mole svi navijači <strong>Dinama</strong>. Petom pucaj kad bude 2-0 u nekoj utakmici.</p><p>Dobro je završilo, dinamovce silni promašaji s kraja prvog poluvremena nisu stajali. Odahnuo je Petković, odahnuo je i kapetan <strong>Arijan Adem</strong>i, koji je u nastavku bio genijalan, briljantan kod drugoga gola. U Osijeku su za dva velika promašaja kažnjeni, ovdje za tri velika u par minuta nisu. Dinamo je u dvije utakmice protiv Wolfsbergera napravio ono što smo od njega očekivali. Dobio je obje utakmice, došao je do šest bodova. Osam bodova nakon četiri kola, vrh skupine K. Miriše, opasno miriše na novo proljeće u Europi.</p><p>Do ovog su kola u Europi, odnosno europskim natjecanjima samo tri kluba bez primljenoga gola. Liverpool i Chelsea, a nakon ovog kola u Europi je bez primljenoga gola samo hrvatski prvak. Bravo, za Dinamovu obranu, bravo za cijelu momčad. To je podatak za anale, za povijest. </p><p>Prije 29 godina stadion Wörthersee nije bio sretan Dinamu i treneru<strong> Zoranu Mamiću</strong>, a sad će Klagenfurt svi pamtiti po dobrom, po pobjedi koja je "modre" dovela na korak od prolaska među 32 najbolje momčadi Europske lige.</p><p>Protiv Wolfsbergera se u <strong>Zagrebu</strong> bez nekoliko važnih igrača Dinamo jako mučio, čak je i s igračem više teško stvarao prilike, a u Austriji je to bila druga priča. Tu se stvorilo nekoliko velikih prilika. Pobjeda je mogla biti puno uvjerljivija. Austrijanci su na kraju i dobro prošli.</p><p>Razlika u klasi je evidentna. Taj 26. studeni Dinamu lani nije bio sretan. Izgubili su od Atalante na Giuseppe Meazzi 2-0, bio je to ključni poraz u borbi za europsko proljeće, a godinu dana poslije je na isti datum došao do tri boda koja ga guraju prema proljeću.</p><p>Imao je Dinamo prije ove utakmice problema s koronom u momčadi. Nasreću, testiranje prije puta u Austriju je prošlo odlično. Svi su bili negativni, a na kraju je jedan od igrača odluke bio Lovro Majer. Zoran Mamić je prije puta u <strong>Austriju</strong> rekao kako je Lovro nakon oporavka od korone imao samo jedan-dva prava treninga. Mučio se u ovoj utakmici, ali je na kraju zabio prvi gol, kasnije su trijumf potvrdili Petković i Luka Ivanušec na svoj 22. rođendan.</p><p>Osam bodova, četiri zabijena, nijedan primljeni gol. To je Dinamo u Europskoj ligi ove sezone nakon četiri kola. Skoro pa odlično, a sad u Rotterdam na kultni De Kuip, potvrditi europsko proljeće. U utakmici u kojoj će kapetan Ademi postati rekorder po europskim nastupima za Dinamo. Bit će mu to 77. Bravo za Dinamo, bravo na našeg prvaka za ovu sjajnu nogometnu lekciju WAC-u.</p>