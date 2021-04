Atletico je koncentriran na prvenstvo no poput ostalih velikih klubova u njegovom uredu sportskog direktora već rade na idućoj sezoni te razmatraju šest do sedam odlazaka iz prve momčadi, izvijestila je radijska postaja Cadena SER o tome kako hrvatski reprezentativac Šime Vrsaljko (29) više nije u planovima trenera Diega Simeonea.

Među igračima koji bi mogli otići sa stadiona Wanda Metropolitano su dvojica bitnih igrača, branič Jose Maria Gimenez i vezni Saul Ñiguez, te skupina igrača koji ne dobivaju minute na terenu - Šime Vrsaljko, Lucas Torreira, Victor Machín "Vitolo" i Moussa Dembele.

- Svaki od tih igrača ima svoju priču. To je logično kada je riječ o Vrsaljku, Dembeleu ili Vitolu. Kada govorimo o Saulu, on je izgubio etiketu nezamjenjivog igrača, pa ako stigne zadovoljavajuća ponuda ne bi bilo iznenađenje da ode. No odlazak Gimeneza mi se ne uklapa - komentirao je objavljenu vijest Atleticov bivši napadač Kiko Narváez, koji je nosio crveno-bijeli dres od 1993. do 2001. godine.

Kiko Narvaez radi kao komentator u španjolskim medijima gdje prati situaciju u Atleticu. Desni bek Šime Vrsaljko vratio se nakon operacije koljena pa je ove sezone nastupio u svega 10 utakmica. Ugovor mu uz to istječe za malo više od godinu dana, 30. lipnja 2022. godine, pa ako klub želi zaraditi na njemu treba izaći na tržište ovo ljeto jer će kasnije igrač moći otići besplatno. Zasad nema informacija da bi mu ugovor mogao biti produžen.

Vrsaljko je prije šest dana na treningu primio udarac u desnu nogu zbog kojeg je napustio travnjak. Zatim je bio na klupi u zadnje dvije utakmice, uključujući sinoćnju pobjedu Atletica od 2-0 nad Huescom. U posljednjih deset prvenstvenih utakmica u osam je ostao na klupi, a u preostale dvije je odigrao ukupno 102 minute.

Loša situacija prije Eura

Trener Simeone na poziciji desnog beka drži engleskog reprezentativca KIerana Trippiera, a Vrsaljka je koristio tek kratko vrijeme dok je Englez bio suspendiran. Na to mjesto je stavljao i druge igrače kojima to nije prirodna pozicija. Atletico je do ove sezone imao i kolumbijskoj desnog beka Santiaga Ariasa no na godinu dana ga je posudio Bayer Leverkusenu. Arias se ondje teško ozlijedio te je izvan pogona.

Nogometno tržište se otvara za dva mjeseca. Hrvatski izbornik Zlatko Dalić računa na Vrsaljka za Europsko prvenstvo u lipnju te mu je on prvo rješenje na mjestu desnog beka premda je Zadranin ove sezone u samo tri utakmice proveo na travnjaku kompletnih 90 minuta.

Vrsaljkova tržišna cijene kreće se oko 8 milijuna eura, a u Atleticu manje košta samo hrvatski vratar Ivo Grbić (25) procijenjen na 7 milijuna eura, podatak je internetske stranice Transfermarkt. Grbić je pričuva prvom vrataru Janu Oblaku, a nastupio je u samo jednoj kup utakmici zbog čega je ispao s popisa reprezentativaca Hrvatske. Vrsaljko i glasnogovornik Atletico Madrida nisu bili dostupni za komentar u četvrtak kasno navečer.