Stvarno je užitak gledati Joška Gvardiola. On je kao Rolls-Royce

Joško Gvardiol (20) jedan je od najboljih obrambenih igrača na Svjetskom prvenstvu u Katru. Fantastičan stoper 'vatrenih' praktički je neprelazan na utakmici, a svojom mirnoćom i reakcijama u presudnim trenucima oduševio je svakoga.

POGLEDAJTE VIDEO: Baka i djed Joška Gvardiola

Uzmemo li u obzir i da ima samo 20 godina, zaključak je vrlo jasan - Hrvatska ima nogometnog dragulja. S tim se slaže legenda Chelseaja, Pat Nevin (59)

- Gledati Joška Gvardiola kako igra je užitak, to je kao gledati Rolls-Royce. Taj dečko je briljantan, a to se najbolje vidjelo na utakmici četvrtfinala kada je čuvao Richarlisona. On je inače napadač koji lovi sve, čini se da može uloviti goluba u letu, ali nikako nije mogao biti brži od Joška Gvardiola. Pored igrača kao što je on nema uzimanja lopte - rekao je Nevin.

Foto: BERNADETT SZABO/REUTERS

Nevin, koji je od 1983. do 1988. odigrao 193 utakmice za Chelsea, kaže da Gvardiol pokazuje izuzetne stvari u svojim godinama.

- Stoperi su kao vino, s godinama postaju sve bolji, vjerojatno više nego bilo koji drugi igrači. Oni uče i vježbaju godinama. Sjetite se većine stopera za koje smatrate da su bili odlični, baš se i ne sjećate njihovih prvih godina. To ga čini čudnim izuzetkom.

Prema Transfermarktu, Gvardiol trenutno vrijedi 60 milijuna eura. Međutim, RB Leipzig već je odbio ponudu od 90 milijuna eura za 'vatrenog' i prema svim očekivanjima on će biti prodan za više od 100 milijuna eura.

Najčitaniji članci