Pozitivno je bilo nekoliko osoba uklju\u010duju\u0107i \u0106ori\u0107a, Ivani\u0161evi\u0107a i \u0110okovi\u0107a. Proveli su tri tjedna u izolaciji i sljede\u0107i testovi su im pokazali da su negativni... Iste sre\u0107e je bio Dimitrov za kojeg se nadamo da \u0107e sljede\u0107i put biti odgovorniji i na vrijeme javiti lije\u010dnicima da se ne osje\u0107a dobro...

\u00a0

Stvorio paniku u Zadru, a sad se javio: Negativan sam na virus!

Upravo sam od liječnika u Monaku dobio sjajne vijesti te mi je javljeno da san negativan na Covid-19. Hvala vam za svu podršku ovih prošlih tjedana tijekom moje karantene, rekao je Bugarin...

<p>Nakon Gorana Ivaniševića, Borne Ćorića i Novaka Đokovića, od korona virusa je ozdravio čovjek koji je i stvorio paniku u Zadru na Adria Touru. Bugarski tenisač <strong>Grigor Dimitrov </strong>javio se iz Monte Carla i rekao kako je bio negativan na korona virus na posljednjem testu. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Korona party u Beogradu</strong></p><p>- Upravo sam od liječnika u Monaku dobio sjajne vijesti te mi je javljeno da san negativan na Covid-19. Hvala vam za svu podršku ovih prošlih tjedana tijekom moje karantene. Radujem se što ću se uskoro vratiti treningu kako bih bio spreman za nastup u SAD-u - kazao je Dimitrov. </p><p>Adria Tour je bio sjajna ideja, ali provedena u pogrešno vrijeme. Bez minimalnih epidemioloških mjera bilo je teško garantirati da neće doći zaraze. A na kraju se dogodio kaos. Objavom bugarskog tenisača <strong>Grigora Dimitrova</strong> da je pozitivan na korona virus, Zadar je prije tri tjedna postao novo žarište virusa u Hrvatskoj, a <strong>Novak Đoković </strong>glavna tema svjetskih medija.</p><p>Finale Adria Toura otkazano je prije finala Andreja Rubljova i Novaka Đokovića nakon što je stigla vijest iz Monte Carla da je bugarski tenisač pozitivan.</p><h2>Kako je uopće došlo do toga?</h2><p>Grigor Dimitrov i Novak Đoković su prvo sudjelovali na Adria Tour turniru u Beogradu gdje su jednu večer proveli u noćnom klubu u društvu srpskog košarkaša Nikole Jankovića koji je dan nakon bio pozitivan na korona virus. Ni Đoković ni Dimitrov nisu se podvrgnuli testiranju već je Bugarin otišao u Sofiju na nekoliko dana prije odlaska u Zadar.</p><p>Marin Čilić, Alexander Zverev, Grigor Dimitrov, Novak Đoković i Borna Ćorić su igrali košarku s igračima KK Zadra, a Dimitrov je bio pun energije. Nekoliko puta je hvatao Đokovića, bacao ga na pod. Tenisači su isti dan otišli na Forum gdje su se družili s desecima djece i zaigrali tenis na trgu, a zajedno su proveli večer na Gibonnijevom koncertu.</p><p>Ćorić je dan poslije pobijedio Dimitrova koji je odmah nakon poraza odustao od turnira jer se nije osjećao dobro. Znakovito, nisu si stisnuli ruke nakon meča, nego samo prislonili šake. Je li Dimitrov već tad posumnjao da bi mu mogao prenijeti virus? Ne znamo je li se Ćorić od Bugarina uistinu zarazio, ali činjenica je da su dva dana bili bliski. Dimitrov se prilikom dolaska u Zadar požalio na bol u laktu, iako je već tada imao simptome korona virusa. No, nije nikome rekao i tako ga nisu podvrgnuli testiranju. </p><p>Zamijenio ga je Nino Serdarušić, no Bugarin je smatrao da se bolje osjeća i htio je igrati protiv Đokovića, no menadžer mu je to zabranio. Sredio mu je privatni avion i poslao ga u Monte Carlo. Tamo se podvrgnuo testiranju i saznao je da je pozitivan. To je pak stvorilo kaos u Zadru gdje su gledatelji očekivali finalni meč na stadionu. Goran Ivanišević je priopćio gledateljima loše vijesti, a nakon toga su svi tenisači koji su bili u kontaktu s Dimitrovim podvrgnuti testiranju. </p><p>Pozitivno je bilo nekoliko osoba uključujući Ćorića, Ivaniševića i Đokovića. Proveli su tri tjedna u izolaciji i sljedeći testovi su im pokazali da su negativni... Iste sreće je bio Dimitrov za kojeg se nadamo da će sljedeći put biti odgovorniji i na vrijeme javiti liječnicima da se ne osjeća dobro...</p><p> </p>