Ljubitelje španjolskog nogometa u 8. kolu La Lige čeka poslastica. Aktualni prvak Atletico Madrid dočekuje posrnulu Barcelonu u derbiju kola (subota, 21 sat)!

POGLEDAJTE VIDEO: Vjenčanje Luisa Suareza

I dok je za Madriđane europsko gostovanje kod Milana u Ligi prvaka prošlo dobro (1-2), Barcelona je teško nastradala u gostima kod Benfice 3-0. Pa su osim rezultatskog debakla u Lisabonu isplivali i neki drugi podaci poput onih da, osim što nema niti jedan bod u skupini, Barcelona nije dala niti jedan gol, a, nevjerojatno, niti jednom nije zapucala u okvir gola tijekom dva kola.

U takvim okolnostima uoči velikog derbija, Luis Suarez (34) dao je veliki intervju za TVE1, te stvorio dodatan animozitet.

- Mučio sam se s formom i već sam rekao... U Barceloni su me povrijedili. Više od svega, ja sam igrač koji uvijek daje sve od sebe za klub. Stvarno me povrijedio način na koji su me tretirali, no uz dozu samokritike rekao sam si da će ipak sve doći na svoje i vidjet ćemo tko je naposljetku donio ispravnu odluku.

Luis Suarez je jedan od najboljih svjetskih napadača posljednjih desetak godina i u eri Cristiana Ronalda i Lionela Messija dva puta osvajao je Zlatnu kopačku, nagradu za najboljeg strijelca. Dolaskom Ronalda Koemana, koji je uvodio neke svoje, nove ideje, Suarez je gubio povjerenje nizozemskog trenera.

Spletom okolnosti Koemanu se trese tlo pod nogama i Barcelona je u najlošijem stanju posljednjih godina. Turbulencije izviru sa svih strana i sve je očigledniji Nizozemčev odlazak s Camp Noua. Pitanje je trenutka jer Barca u opticaju već ima nekoliko trenera koji bi rado sjeli na vruću stolicu.

- Da, to je karma, sudbina, ona koja te prezire. Jer nisam zaboravio kako su me lani u predsezoni poslali da treniram odvojeno od momčadi kako bi me razljutili. Bio sam profesionalac i trenirao bih svaki dan sa smiješkom na licu jer je to nešto što moram odraditi, jednostavno sam takav. Na kraju će sudbina donijeti kraj kakav bude.

Suarez je u Barcinom dresu proveo šest sezona. U tom periodu osvojio je četiri ligaška naslova, Ligu prvaka, jedne sezone osvojio je Pichichi uz to što je bio i najbolji asistent, prvi nogometaš u povijesti La Lige kojem je to uspjelo...

- Boli me kada vidim što se događa u Barceloni. Tamo sam proveo mnogo godina i imam puno prijatelja. Ali postoje ljudi koji donose odluke i morat će povući neke poteze kada dođe vrijeme. Nadam se da je ovo samo jedna rupa u koju je Barcelona upala i iz koje će se izvući jer ima dovoljno budućnosti i među igračima koji su trenutno dio kluba, a koji su na odlasku. I naravno da boli kada se dogodi poraz kao protiv Benfice. Gajim osjećaje i prema Liverpoolu, prema Ajaxu. Bio sam dugo u Barceloni, ali naravno da razmišljam kao profesionalac i ako je pred nama derbi, mislima sam samo u tome kako odraditi posao za Atletico.

Urugvajac je nakon odlaska iz Barcelone nastavio rešetati protivničke mreže u dresu Atletica. Pa je tako u posljednjem susretu Lige prvaka s Milanom razbio prokletstvo i zabio prvi gostujući gol u LP u zadnjih šest godina. Suarez je dokazana klasa od igrača, koja se nazabijala golova i golova od kojih su neki bili spektakularni. Bilo to s pola terena ili čarobnim potezom kojim je mamio uzdahe navijača, uvijek je isporučivao što se od njega tražilo.

Pa ističe da je Koeman glavni krivac zbog kojeg je napustio Barcelonu smatrajući da je imao određeni prijezir prema njemu. Isto tako, u intervjuu napominje da Koeman i sadašnji Barcin predsjednik Joan Laporta nisu u najboljim odnosima te da je njihov prijepir "rat koji najviše šteti igračima", piše španjolska Marca.