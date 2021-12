Nakon čak 3661 dana, odnosno deset godina i osam dana, od utakmice Hajduka i Zadra 4. prosinca 2011. Danijel Subašić (37) opet je branio u HNL-u. Ušao je u igru umjesto ozlijeđenog Lovre Kalinića za drugo poluvrijeme utakmice Lokomotive i Hajduka (3-3).

Neće taj nastup pamtiti po dobru, primio je dva gola, "bili" nisu mogli do šeste uzastopne pobjede, a u sudačkoj nadoknadi Suba je izašao skroz do centra i driblao (?!). Ipak, nije bilo kobno, ostao je Hajduku taj bod.

POGLEDAJTE VIDEO: Hajdukov kalendar za 2022.

- Dobro smo ušli u utakmicu, imali nekoliko dobrih prilika. I onda ono nogometno pravilo: imaš prilike, ne zabiješ, primiš gol kakav primiš. To te malo poremeti. Ali opet, i poslije toga smo bili pravi, skupili se i zabili izjednačujući gol. Opet, što je, tu je. I drugo poluvrijeme bili smo dobri. Nismo bili nešto loši, dvaput smo se vratili iz zaostatka - rekao je bivši hrvatski reprezentativac i nastavio:

- Imali smo prilika, njihov golman je obranio što je obranio i to je tako. To je nogomet. Nekad ti da, nekad ti uzme. Danas smo stvarno imali dosta prilika, ali primili smo golove koje ne bismo možda trebali primati, ali to je tako. To je nogomet.

Sjajan je opet bio Livaja, zabio je jedan i pokrenuo akciju za druga dva gola Hajduka koja je zabio Mlakar. Ali presudnim se pokazao autogol Nikole Katića četiri minute prije kraja.

- Prema naprijed smo stvarno djelovali dobro, imali dobre prilike, zabili tri gola, a još smo imali prilika koje je njihov golman obranio. Što je, tu je. Ostaje žal za svim ovim. Kad se vratiš iz zaostatka, imaš 3-2 pa primiš gol za 3-3, onda, ono... Sve ti lađe potonu - kaže Subašić, koji je branio i cijelu utakmicu u osmini finala Kupa u Belišću, kao i posljednjih 26 minuta u četvrtfinalnoj pobjedi nad Lokomotivom.

Povratnik u Hajduk osvrnuo se i na moguću ruku Branimira Cipetića u 93. minuti koja za glavnog suca Tihomira Pejina i VAR suca Zdenka Lovrića nije bila vrijedna ni ponovnog gledanja.

- I opet na kraju imaš tu neku situaciju. Je penal, nije penal, to neka drugi komentiraju. Neću ja jer nije moje, ali ostaje žal za tri boda. Idemo u svaku utakmicu po tri boda, danas smo se borili i htjeli tu pobjedu, ali to je tako, to je nogomet - rekao je.

Nakon tri uzastopne utakmice u Zagrebu, Hajduk će se od 2021. oprostiti domaćom utakmicom protiv Osijeka na Poljudu u nedjelju, 19. prosinca.

- Znamo što nam donosi ta utakmica, tri boda. Igramo protiv izravnog konkurenta za prva mjesta. Moramo se odmoriti i maksimalno fokusirati na tu zadnju utakmicu. Podariti nama i našim vjernim navijačima tri boda. Dati sve da to ostvarimo - zaključio je Subašić.