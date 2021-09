Nakon odrađenog treninga na Stanovima nekadašnja vatrena jedinica Danijel Subašić uhvatila je "macu" u ruke i počelo je rušenje zidova. Kako, zašto, pokušali smo pronaći odgovor kod ljudi iz kluba, ali oni se klone istupa u medijima jer je stanje u i oko nekadašnjeg prvoligaša previše komplicirano pa ih je strah da se neka njihova riječ ne bi krivo protumačila.

POGLEDAJTE VIDEO: Suba razbijač

No video na kojem se vidi kako pod Subinim snažnim udarcima zidovi svlačionice padaju poput domina, u stilu "Razbijača", a uz koji stoji naslov "Sezonski radnik u voljenom Zadru", u kratkom je vremenu privukao jako puno pozornosti pa smo potražili informaciju o čemu je riječ.

Iz kluba su nam ukratko potvrdili kako su u tijeku radovi koje je inicirao sam Danijel Subašić, koji je dugi niz godina igrao po svijetu i nagledao se i velikih stadiona i komfornih svlačionica.

Bilo mu je žao gledati derutne svlačionice kluba u kome je ponikao, koje nisu ozbiljnije popravljane ili uređivane još od '70-ih godina prošlog stoljeća kada su izgrađene. I prihvatio se posla!

Najprije će se urediti gostujuća svlačionica, a onda i domaća, koja će konačno postati primjereno mjesto za igrače, ne samo prostor u kojem će se presvući i otuširati, nego i mjesto za druženje prije i poslije treninga i utakmica.

A kako to obično biva u klubovima koji su u financijskim problemima, Suba ne pomaže samo primjerom i radom, nego i financijski, no o tome ni on niti bilo tko iz kluba ne želi govoriti. Ali to ne znači da mi ne možemo pohvaliti našeg sjajnog golmana i još boljeg čovjeka, koji pomaže mnogima.

- Nema golmana u našoj županiji koji ne brani u Subinoj opremi i kome on nije pomogao - otkrio nam je njegov bliski prijatelj.

